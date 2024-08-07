Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı'ndan Slovenya'ya 3-0'lık Galibiyet

20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Sıradışı Başarı

Türkiye'nin 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Slovenya'yı 3-0'lık sonuçla mağlup etti. Bu galibiyet, Türkiye'nin 1. Grup'taki iddiasını güçlendirdi.

Maç Sonuçları

Bulgaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada, Türk takımı başkent Sofya'da karşılaştığı Slovenya'yı 25-9, 25-20 ve 25-13 setleriyle geçerek 3-0 galip geldi.

Şampiyona Takvimi

Bu sonuçla birlikte Türkiye, şampiyonada üçte üç yaparak büyük bir başarı göstermiş oldu. Milliler, dördüncü maçında 9 Ağustos Cuma günü Hollanda ile karşı karşıya gelecek.