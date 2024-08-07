Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı'ndan Slovenya'ya 3-0'lık Galibiyet

Türk voleybolu, Avrupa Şampiyonası'nda Slovenya'yı 3-0 yenerek üçüncü galibiyetini elde etti.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 17:47
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 17:47
Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı'ndan Slovenya'ya 3-0'lık Galibiyet

20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Sıradışı Başarı

Türkiye'nin 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Slovenya'yı 3-0'lık sonuçla mağlup etti. Bu galibiyet, Türkiye'nin 1. Grup'taki iddiasını güçlendirdi.

Maç Sonuçları

Bulgaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada, Türk takımı başkent Sofya'da karşılaştığı Slovenya'yı 25-9, 25-20 ve 25-13 setleriyle geçerek 3-0 galip geldi.

Şampiyona Takvimi

Bu sonuçla birlikte Türkiye, şampiyonada üçte üç yaparak büyük bir başarı göstermiş oldu. Milliler, dördüncü maçında 9 Ağustos Cuma günü Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

İLGİLİ HABERLER

Faizsiz kredide yeni devrim! 1,5 milyon lira kredi kullanana 150.000 TL ek veriliyor

1-2 çocuklu hanelere müjde! Aile Destek Programı artarak geri geldi! 1860 TL ödenecek

Bugünün en şanslı burçları ortaya çıktı! 8 Ağustos 2024 günlük burç yorumları

İstanbulkart sahipleri dikkat! Tek SMS'ye yüzde 10 daha ucuzlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Bu dört burca Ağustos’ta şans talih gülecek! İşte bu ayı aşk ve para dolu geçecek burçlar

Dün başladı ay sonunda bitiyor! Kamu bankası müşterilerine o ödemeyi trink yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğrencilere Büyük Destek! Artık bedava ve hergün verilecek

Müteahhitleri kıskandıracak alım fırsatları doğdu Dev arazi 615.000 TL! Kıymetli bölgede en dip fiyata satılacak

Emekliler pürdikkat kesilecek! Meclis'te onaylandı: 09.00'da IBAN'a 2500 TL aktarıldı

Faizsiz kredide yeni devrim! 1,5 milyon lira kredi kullanana 150.000 TL ek veriliyor

Araç hayali olana müjde! Vakıfbank ötelemeli kredi kampanyasını patlattı

Taşıt kredisi faizleri 2'den düştü! Ağustos'ta araçlar Dacia Finans'tan

1-2 çocuklu hanelere müjde! Aile Destek Programı artarak geri geldi! 1860 TL ödenecek

Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı

Bugünün en şanslı burçları ortaya çıktı! 8 Ağustos 2024 günlük burç yorumları

İstanbulkart sahipleri dikkat! Tek SMS'ye yüzde 10 daha ucuzlayacak