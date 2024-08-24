Türkiye, 2024 Paralimpik Oyunları'nda Altın Madalya İçin Mücadele Edecek

Türkiye'nin Paralimpik Oyunları'ndaki Hedefi Altın Madalya

Türkiye, 28 Ağustos-8 Eylül 2024 tarihlerinde Paris'te düzenlenecek 17. Paralimpik Yaz Oyunları'nda, para okçuluk ve para atıcılık branşlarında altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Para Okçulukta Tarihi Başarılar

Son iki olimpiyat oyunlarında önemli başarılar elde eden Türkiye, bu branşta geçmişte 5 madalya kazandı. Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin'in liderliğindeki ekip, 16 yıl aradan sonra Paris 2024'te altın madalya için mücadele edecek.

Para okçulukta oyunlar tarihinde elde edilen ilk altın madalya, 2008 Pekin'de Gizem Girişmen tarafından kazanıldı. Ardından Tokyo 2020'de Bülent Korkmaz-Öznur Cüre ikilisi ile Nihat Türkmenoğlu gümüş madalya elde etti ve Türkiye’nin son paralimpik oyunlarında kazandığı madalyalarla beraber 2024 Paris için umutlar artırıldı.

İddialı Kadro Açıklandı

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, "2024 Paris Paralimpik Oyunlarında madalyalara talibiz. İlk altın madalyamızı orada almak istiyoruz" diyerek sporculara başarılar diledi. Paris 2024’te yarışacak milli sporcuların listesi ise şu şekilde:

Bahattin Hekimoğlu - Erkekler W1, Karışık Takım W1

Yağmur Şengül - Kadınlar Klasik Yay, Karışık Takım Klasik Yay

Yavuz Papağan - Erkekler Klasik Yay, Karışık Takım Klasik Yay

Sadık Savaş - Erkekler Klasik Yay, Karışık Takım Klasik Yay

Öznur Cüre Girdi - Kadınlar Makaralı Yay

Sevgi Yorulmaz - Kadınlar Makaralı Yay

Merve Nur Eroğlu - Kadınlar Klasik Yay, Karışık Takım Klasik Yay

Yiğit Caner Aydın - Erkekler W1, Karışık Takım W1

Nil Mısır - Kadınlar W1, Karışık Takım W1

Para Atıcılıkta 20 Yıl Sonra Altın Hedefi

Türkiye, para atıcılık branşında da geçmişte elde edilen ilk madalyalarla dikkat çekiyor. İlk madalyasına Muharrem Korhan Yamaç tarafından 2004 Atina'da ulaşmıştı. 2024 Paris’te Türkiye, 8 milli sporcuyla altın madalya peşinde koşacak.

Atıcılık müsabakaları, Paris'e 270 kilometre uzaklıktaki Chateauroux kentinde gerçekleştirilecek. Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek milli sporcular ise şöyle:

Aysel Özgan - P4 Kadınlar Karışık 50 Metre Tabanca SH1

Ayşegül Pehlivanlar - P4 Karışık 50 Metre Tabanca SH1, P2 Kadınlar 10 Metre Havalı Tabanca SH1

Cevat Karagöl - P4 Karışık 50 Metre Tabanca SH1

Çağla Baş - R2 Kadınlar 10 Metre Havalı Tüfek SH1

Erhan Coşkuner - R3 Karışık 10 Metre Havalı Tüfek SH1, R6 Karışık 50 Metre Yatarak Tüfek SH1

Hakan Çevik - R5 Karışık 10 Metre Havalı Tüfek SH2, R4 Karışık 10 Metre Yatarak Havalı Tüfek SH2

Muharrem Korhan Yamaç - P3 Karışık 25 Metre Tabanca SH1, P1 10 Metre Havalı Tabanca SH1

Murat Oğuz - P1 10 Metre Havalı Tabanca, P3 Karışık 25 Metre Tabanca SH1

Türkiye, 2024 Paris’te, geçmişte kazandığı madalyaların üzerine yenilerini eklemeyi hedefliyor.