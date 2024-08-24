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Türkiye, 2024 Paralimpik Oyunları'nda Altın Madalya İçin Mücadele Edecek

Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para okçuluk ve para atıcılıkta 20 yıl sonra altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 11:28
Türkiye, 2024 Paralimpik Oyunları'nda Altın Madalya İçin Mücadele Edecek

Türkiye'nin Paralimpik Oyunları'ndaki Hedefi Altın Madalya

Türkiye, 28 Ağustos-8 Eylül 2024 tarihlerinde Paris'te düzenlenecek 17. Paralimpik Yaz Oyunları'nda, para okçuluk ve para atıcılık branşlarında altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Para Okçulukta Tarihi Başarılar

Son iki olimpiyat oyunlarında önemli başarılar elde eden Türkiye, bu branşta geçmişte 5 madalya kazandı. Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin'in liderliğindeki ekip, 16 yıl aradan sonra Paris 2024'te altın madalya için mücadele edecek.

Para okçulukta oyunlar tarihinde elde edilen ilk altın madalya, 2008 Pekin'de Gizem Girişmen tarafından kazanıldı. Ardından Tokyo 2020'de Bülent Korkmaz-Öznur Cüre ikilisi ile Nihat Türkmenoğlu gümüş madalya elde etti ve Türkiye’nin son paralimpik oyunlarında kazandığı madalyalarla beraber 2024 Paris için umutlar artırıldı.

İddialı Kadro Açıklandı

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, "2024 Paris Paralimpik Oyunlarında madalyalara talibiz. İlk altın madalyamızı orada almak istiyoruz" diyerek sporculara başarılar diledi. Paris 2024’te yarışacak milli sporcuların listesi ise şu şekilde:

  • Bahattin Hekimoğlu - Erkekler W1, Karışık Takım W1
  • Yağmur Şengül - Kadınlar Klasik Yay, Karışık Takım Klasik Yay
  • Yavuz Papağan - Erkekler Klasik Yay, Karışık Takım Klasik Yay
  • Sadık Savaş - Erkekler Klasik Yay, Karışık Takım Klasik Yay
  • Öznur Cüre Girdi - Kadınlar Makaralı Yay
  • Sevgi Yorulmaz - Kadınlar Makaralı Yay
  • Merve Nur Eroğlu - Kadınlar Klasik Yay, Karışık Takım Klasik Yay
  • Yiğit Caner Aydın - Erkekler W1, Karışık Takım W1
  • Nil Mısır - Kadınlar W1, Karışık Takım W1

Para Atıcılıkta 20 Yıl Sonra Altın Hedefi

Türkiye, para atıcılık branşında da geçmişte elde edilen ilk madalyalarla dikkat çekiyor. İlk madalyasına Muharrem Korhan Yamaç tarafından 2004 Atina'da ulaşmıştı. 2024 Paris’te Türkiye, 8 milli sporcuyla altın madalya peşinde koşacak.

Atıcılık müsabakaları, Paris'e 270 kilometre uzaklıktaki Chateauroux kentinde gerçekleştirilecek. Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek milli sporcular ise şöyle:

  • Aysel Özgan - P4 Kadınlar Karışık 50 Metre Tabanca SH1
  • Ayşegül Pehlivanlar - P4 Karışık 50 Metre Tabanca SH1, P2 Kadınlar 10 Metre Havalı Tabanca SH1
  • Cevat Karagöl - P4 Karışık 50 Metre Tabanca SH1
  • Çağla Baş - R2 Kadınlar 10 Metre Havalı Tüfek SH1
  • Erhan Coşkuner - R3 Karışık 10 Metre Havalı Tüfek SH1, R6 Karışık 50 Metre Yatarak Tüfek SH1
  • Hakan Çevik - R5 Karışık 10 Metre Havalı Tüfek SH2, R4 Karışık 10 Metre Yatarak Havalı Tüfek SH2
  • Muharrem Korhan Yamaç - P3 Karışık 25 Metre Tabanca SH1, P1 10 Metre Havalı Tabanca SH1
  • Murat Oğuz - P1 10 Metre Havalı Tabanca, P3 Karışık 25 Metre Tabanca SH1

Türkiye, 2024 Paris’te, geçmişte kazandığı madalyaların üzerine yenilerini eklemeyi hedefliyor.

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