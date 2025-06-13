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Türkiye, 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası'na Fırtına Gibi Girdi

Türkiye, Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında İsrail'i 111-27 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 21:54
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 21:54
Türkiye, 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası'na Fırtına Gibi Girdi

Türkiye'den Tarihi Açılış

23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımımız, Brezilya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'na muhteşem bir başlangıç yaptı. İlk maçında İsrail ile karşılaşan milliler, rakibini tam 84 sayı farkla 111-27 mağlup etti.

Maçın Detayları

Sao Paulo kentindeki karşılaşma, Türkiye'nin net üstünlüğü ile başladı. İlk periyodu 31-8'lik bir skorla önde tamamlayan milli takım, soyunma odasına da 56-14'lük avantajla girdi. İkinci yarıda da temposunu düşürmeyen Türkiye, üçüncü çeyreği 85-20'lik skorla geçti.

Son çeyrekte de etkili oyununu sürdüren ay-yıldızlılar, karşılaşmayı rahat bir şekilde 111-27'lik sonuçla tamamladı.

Gelecek Mücadele

Türkiye, organizasyondaki ikinci maçını yarın TSİ 17.00'de Kanada ile oynayacak. Bu karşılaşma da büyük bir heyecanla bekleniyor.

Türkiye 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Brezilya'da düzenlenen Dünya...

Türkiye 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Brezilya'da düzenlenen Dünya Şampiyonasındaki ilk maçında İsrail'i 84 sayı farkla 111-27 yendi.

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