Türkiye, 28. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'nda Şampiyon Oldu

Türkiye, Uluslararası Turgut Atakol Turnuvası'nda Zaferini İlan Etti

28. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'nda Türkiye, finalde Avusturya takımını 101-79 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmanın gururunu yaşadı.

Basketbol Gelişim Merkezi (BGM) ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda, 6 farklı ülkeden 20 yaş altı takımları mücadele etti. Final maçında Türkiye ile Avusturya karşı karşıya geldi.

Maçın ilk periyodunu 39-24 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, soyunma odasına 67-43’lük üstünlükle gitti. İkinci yarıda da performansını sürdüren Türkiye, üçüncü çeyreği 93-60 önde kapatarak, mücadeleyi 101-79'luk skorla kazandı.

Bu zaferinin yanı sıra, Türkiye'den Salih Altuntaş, kaydettiği 19 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olmayı başardı.

Türkiye, bu turnuvada sergilediği üstün performansla, uluslararası basketbol sahnesindeki yerini bir kez daha kanıtlamış oldu.

28. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası’nın final maçında Türkiye ile Avusturya 20 yaş altı erkek milli takımları Basketbol Gelişim Merkezi’nde karşılaştı.

28. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası’nın final maçında Türkiye ile Avusturya 20 yaş altı erkek milli takımları Basketbol Gelişim Merkezi’nde karşılaştı.