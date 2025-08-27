Türkiye 3-0 Kanada — Milliler E Grubu'nu Lider Tamamladı, Slovenya ile Eşleşti

Tayland'da düzenlenen 2025 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada'yı 3-0 mağlup ederek E Grubu'nu lider tamamladı ve son 16 turunda Slovenya ile eşleşti.

Maçın özeti

İlk sette denge hakimdi; set başlangıçları 6-6 ile geçti. Blok sayılarını artıran milliler, setin ortalarında farkı 3 sayıya (13-10) çıkardı. Melissa Vargas, Ebrar Karakurt ve Yaprak Erkek'in katkılarıyla 20-16'ya gelen Türkiye, ilk seti 25-21 kazandı.

İkinci sete iyi başlayan Kanada, başlarda 3-6 öne geçti ve ortalarda farkı 7-13 yaptı. Milliler Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ve Melissa Vargas ile toparladı, farkı 13-14'e indirdi. Savunmadaki etkinliğiyle 18-18 eşitliği yakalayan ay-yıldızlılar, set sonlarını 24-24 ile geçtikten sonra Melissa Vargas'ın servis turunda hata yapmayan oyunuyla ikinci seti 27-25 aldı.

Üçüncü sette Eda Erdem'in sayılarıyla erken 3 sayılık fark (5-2) yakalayan milliler, setin ortalarına 12-6 üstün girerek üçüncü seti 25-13 ile tamamladı ve maçı 3-0 kazandı.

Grup başarısı

A Milli Takım, İspanya, Bulgaristan ve Kanada maçlarını set vermeden kazanarak E Grubu'nu lider bitirdi. Milliler, Dünya Şampiyonası'na katıldığı 2006'dan bu yana grupları ilk kez yenilgisiz tamamladı ve bu şanssızlığı 2025'te kırdı.

Kadro ve kaptan

Başantrenör Daniele Santarelli, grubun ilk iki maçında ilk 6'da Sinead Jack-Kısal'a yer verirken, Kanada maçında kaptan Eda Erdem Dündar ilk kez Tayland'daki turnuvada ilk 6'da sahaya çıktı. Eda Erdem bu maçta aldığı 13 sayı ile millilerin en çok sayı üreten ikinci ismi oldu.

Gelecek

E Grubu'nu lider tamamlayan Türkiye, D Grubu'nu ikinci sırada bitiren Slovenya karşısında çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek.