Türkiye 3-0 Slovenya: A Milliler Dünya Şampiyonası'nda Çeyrek Finalde

Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, Slovenya'yı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Başantrenör Daniele Santarelli ve takım temsilcileri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Daniele Santarelli: 'Bugün önemli olan kazanmaktı ve bunu başardık'

Başantrenör Santarelli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önemli bir maçı kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi. Santarelli, Slovenya karşısında iyi mücadele ettiklerini vurgulayarak, 'Çok mutluyum çünkü 3-0 gibi bir sonuç Slovenya'nın seviyesindeki bir takıma karşı hiç kolay değil. Sonuç önemli değil, önemli olan kazanmak. Ancak benim için 3-0 olursa daha da iyi çünkü oyuncuların enerjisini farklı yönetebilirim. Bugün önemli olan kazanmaktı ve bunu başardık.' dedi.

Santarelli, organizasyonun çeyrek finalinde ABD ile karşılaşacaklarını anımsatarak, 'Onlara çok saygı duyuyoruz. ABD, gerçekten çok güçlü. İnanılmaz oyuncuları var. Bu sezon geçmişe kıyasla çok değiştiler ama biz onları yenebileceğimizi biliyoruz. Bundan eminiz. Bazı noktalarda daha iyi çalışmamız gerekiyor ama kazanabiliriz.' ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Üstündağ: 'ABD'yi de geçince yolumuz açık'

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Slovenya'nın ilk kez Dünya Şampiyonası'nda yer aldığını hatırlatarak, 'Sonuç itibarıyla son 16 turuna kalmayı başardılar. Boş takım değiller. Slovenya tüm gücünü ortaya koydu. Ancak bizim takım da tecrübe, istek ve sonuna kadar bırakmamayı bu maçta bir kez daha tekrarladı. Özellikle kaptanın eşliğinde herkes elinden gelen güzel şeyleri yaptı. Bize de yakışan buydu. Burada bu maç bitti. İki gün sonra ABD maçına bakacağız. ABD'yi de geçince yolumuz açık. İnşallah bu takıma Dünya Şampiyonası'nın finali yakışır.' diye konuştu.

Eda Erdem Dündar: 'Zor bir maç olacağının farkındaydık'

Kaptan Eda Erdem Dündar, maç sonrasında duygularını paylaştı: 'Sahada çok güzel bir mücadele vardı. Tüm takım arkadaşlarımın emeğine sağlık. Zor bir maç olacağının farkındaydık. Dünya Şampiyonası'nda sürprizler yaşanıyor. Bazı setlerde zorlansak da set sonlarında sakin kaldık ve akıllı toplar kullandık. Takım olarak çok güzel defans yaptık. Gizem Örge, bugün çok güzel toplar çıkardı. Geri dönüşleri güzel yapabiliyoruz. Bu bizim için avantaj ve güzel bir sinyal. Dörtte dörtle gidiyoruz. Hedefe odaklanmış durumdayız. Bugünün tadını çıkaracağız. Yarınla beraber ABD'yi çalışmaya başlayacağız. ABD dediğimiz zaman bir ekolden bahsediyoruz. Oynadıkları her turnuvada podyumda olan bir ekip. Olimpiyat altınına ve gümüş madalyasına sahip birçok oyuncusu var. Çok tecrübeli bir takıma sahip. Sahada diri kalan, iyi servis atan ve o el yakan toplarda soğukkanlılığını koruyan taraf maçı kazanacak diye düşünüyorum. Biz birbirimize inanıyoruz. Enerjimiz yüksek. Umarım çeyrek finalde iyi bir voleybol oynayıp adımızı yarı finale yazdırmak için elimizden geleni yapacağız.'

Gizem Örge: 'Bugün gerçekten sahada kim olduğumuzu gösterdik'

Libero Gizem Örge, Slovenya'nın güçlü bir savunma yaptığını vurgulayarak, 'Bugün gerçekten sahada kim olduğumuzu gösterdik. Geriye düştüğümüz anlarda da muhteşem bir mücadele verdik. Giren çıkan herkes muhteşem katkı sağladı. Biz bu çeyrek finali çok hak ettik. İnşallah darısı finale, darısı kupaya diyorum. Şimdi tüm konsantrasyonumuz ABD'ye karşı olacak. Artık ilmek ilmek inceleyeceğiz. En iyi halimizde çeyrek finalde görüşmek üzere.' şeklinde konuştu.