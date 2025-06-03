DOLAR
39,13 0,22%
EURO
44,59 0,76%
ALTIN
4.218,45 1%
BITCOIN
4.122.119,8 -0,57%

Türkiye 7'li Ragbi Milli Takımları 2025 Avrupa Trophy Serisi'nde

Türkiye 7'li Ragbi Milli Takımları, 2025 Avrupa Trophy Serisi'nde Hırvatistan'da boy gösterecek.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 15:08
Türkiye 7'li Ragbi Milli Takımları 2025 Avrupa Trophy Serisi'nde

Türkiye 7'li Ragbi Milli Takımları'nın Avrupa Mücadelesi

Türkiye 7'li Ragbi Erkek ve Kadın Milli Takımları, Hırvatistan'da düzenlenecek olan 2025 Avrupa Trophy Serisi'nin ilk ayağında mücadele edecek. Türkiye Ragbi Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, Makarska kentinde gerçekleştirilecek olan etkinlik, 6-8 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

Erkek Takımının Grubu

Erkek Milli Takımı, C Grubu'nda Letonya, Macaristan ve Moldova ile karşılaşacak.

Kadın Takımının Grubu

Kadın Milli Takımı ise A Grubu'nda Slovakya, İsviçre ve Finlandiya ile mücadele edecek.

İkinci Ayağın Detayları

2025 Avrupa Trophy Serisi'nin ikinci ayağı, 27-29 Haziran tarihlerinde Moldova'nın başkenti Kişinev'de gerçekleştirilecek. Bu etapta, ilk tur sonuçlarına göre sıralama ve final karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye 7'li Ragbi Erkek ve Kadın Milli Takımları, Hırvatistan'daki 2025 Avrupa Trophy Serisi'nin...

Türkiye 7'li Ragbi Erkek ve Kadın Milli Takımları, Hırvatistan'daki 2025 Avrupa Trophy Serisi'nin ilk ayağında mücadele edecek.

Türkiye 7'li Ragbi Erkek ve Kadın Milli Takımları, Hırvatistan'daki 2025 Avrupa Trophy Serisi'nin...

Türkiye 7'li Ragbi Erkek ve Kadın Milli Takımları, Hırvatistan'daki 2025 Avrupa Trophy Serisi'nin ilk ayağında mücadele edecek.

İLGİLİ HABERLER

Eski Tip Ehliyet Sahiplerine Uyarı: 15 TL'yi Unutursanız 7.438 TL Ceza!

Halkbank'tan 85.000 TL Promosyon: Fatsa'daki Öğretmenleri Sevindirdi

Akaryakıt Alacaklara Bayram Müjdesi: İndirimler Yolda!

Bursa'dan Çiftçilere Yüzde 100 Hibe Mazot Desteği Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye 7'li Ragbi Milli Takımları 2025 Avrupa Trophy Serisi'nde
2
Iğdır FK'dan Kocaelispor'a Ayrıcalıklı Zafer: Çağdaş Çavuş'ın Play-Off Umudu
3
Mersin Spor, Anadolu Efes Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
4
Kayserispor, Bodrum FK Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
5
Ankara 19 Mayıs Yarı Maratonu ve Halk Koşusu Gerçekleşti
6
Milli Karateci Enes Özdemir Avrupa Şampiyonu Oldu!
7
Erkek Boks Milli Takımı, Kastamonu'da Turnuvalar için Hazırlandı

Kurban Bayramı'nda Mesai Ücretleri Uçuşa Geçiyor!

Kocaeli'de Damızlık Koç Desteği Projesi Başladı

Bursa'dan Çiftçilere Yüzde 100 Hibe Mazot Desteği Başladı

Akaryakıt Alacaklara Bayram Müjdesi: İndirimler Yolda!

Emeklilere ve Memurlara Bayram Müjdesi: Erken Maaş Ödeme Tarihleri Açıklandı!

Adana’da Kebabın Kalbinde Şok Skandal: At ve Eşek Eti Hakkında Endişeler Artıyor

Kepez'de Halk Market Projesi: Emeklilere ve Dar Gelirlilere Bayram Müjdesi

Halkbank'tan 85.000 TL Promosyon: Fatsa'daki Öğretmenleri Sevindirdi

Eski Tip Ehliyet Sahiplerine Uyarı: 15 TL'yi Unutursanız 7.438 TL Ceza!

Kurban Bayramı'nda Toplu Ulaşım Ücretsiz! Ulaştırma Bakanlığı'ndan Müjdeli Haber

Kırıkkale'de Orman Yangınlarına Karşı 5 Aylık Yasak İlan Edildi

Kayserililere 2 Haziran'da Yeni Toplu Taşıma Uygulaması: Gittiğin Kadar Öde