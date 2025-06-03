Türkiye 7'li Ragbi Milli Takımları 2025 Avrupa Trophy Serisi'nde

Türkiye 7'li Ragbi Milli Takımları'nın Avrupa Mücadelesi

Türkiye 7'li Ragbi Erkek ve Kadın Milli Takımları, Hırvatistan'da düzenlenecek olan 2025 Avrupa Trophy Serisi'nin ilk ayağında mücadele edecek. Türkiye Ragbi Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, Makarska kentinde gerçekleştirilecek olan etkinlik, 6-8 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

Erkek Takımının Grubu

Erkek Milli Takımı, C Grubu'nda Letonya, Macaristan ve Moldova ile karşılaşacak.

Kadın Takımının Grubu

Kadın Milli Takımı ise A Grubu'nda Slovakya, İsviçre ve Finlandiya ile mücadele edecek.

İkinci Ayağın Detayları

2025 Avrupa Trophy Serisi'nin ikinci ayağı, 27-29 Haziran tarihlerinde Moldova'nın başkenti Kişinev'de gerçekleştirilecek. Bu etapta, ilk tur sonuçlarına göre sıralama ve final karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye 7'li Ragbi Erkek ve Kadın Milli Takımları, Hırvatistan'daki 2025 Avrupa Trophy Serisi'nin ilk ayağında mücadele edecek.

Türkiye 7'li Ragbi Erkek ve Kadın Milli Takımları, Hırvatistan'daki 2025 Avrupa Trophy Serisi'nin ilk ayağında mücadele edecek.