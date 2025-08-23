Türkiye 96-85 Karadağ: Ergin Ataman 'Şampiyonaya Hazırız' — EuroBasket 2025 Hazırlık Maçı

Türkiye 96-85 Karadağ: Hazırlık Maçı Sonrası Açıklamalar

FIBA Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) öncesindeki son hazırlık maçında konuk ettiği Karadağ'ı 96-85 yenen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda teknik ekip ve oyuncular, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Ergin Ataman: "Şampiyonaya hazırız"

Başantrenör Ergin Ataman, maçın ilk yarısında savunmada yaşanan aksaklıklara vurgu yaparak, "Konsantrasyonumuz düşüktü. O yüzden özellikle ikili oyunlarda çok hata yaptık. Simonovic'in attığı üçlüklere engel olamadık ve ilk yarıda 49 sayı yedik. Bir türlü maçın temposunu yakalayamadık. İkinci yarı öncesinde devre arasında konuştuk. İkinci yarı daha sert, daha akıllı, oyun kuruculara baskı yaparak dış şutlara konsantre olarak kontrolü elimize aldık. Alperen ve Cedi'yi hücumda çok iyi kullandık. Netice olarak 3. ve 4. periyodun sonuna kadar ana rotasyondaki oyuncularla çok iyi oynadık. Şampiyonaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Ataman, taraftar desteğine ve kadro planlamasına da değindi: "Roller yüzde 90 belli oldu. Bu akşam Larkin ile Ömer Faruk'u kullanmadık. Hafif rahatsızlıkları ve sakatlıkları vardı. Onların da katılmasıyla daha güçlü hale geleceğiz. Hedefimizi konuştuk, ilk maçtan itibaren her maçı kazanmak için mücadele edeceğiz. Bugün güzel bir atmosfer vardı. Hazırlık maçında, salon Türk bayraklarıyla doluydu. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Güzel bir galibiyet oldu. Sonuçta Karadağ, şampiyonanın iddialı ekiplerinden biri. Kendi sahamızda biraz daha ileriye gidebildiğimizi gördük. Bu şekilde devam etmeliyiz."

Alper Yılmaz: "Artan bir grafiğimizin olması bizim için sevindirici"

TBF Sportif Direktörü Alper Yılmaz, takımın şampiyona öncesindeki yükselen performansından memnuniyet duyduklarını belirtti: "Pazartesi günü Letonya'ya hareket edeceğiz. Takımda ufak tefek sakatlıkların haricinde problemlerin olmaması bizim için mutluluk verici. Son 12 kişiye hocamız ve ekibi, bugün karar verecek. Yarın büyük ihtimalle tam kadromuzu açıklıyor oluruz. Elimizden geleni yapacağız. Artan bir grafiğimizin olması bizim için sevindirici. Gruptaki bütün maçlar bugün de gördüğünüz gibi çok zor olacak. Şampiyonanın bütünü çok zor olacak. Elimizden geleni yapıp, adım adım giderek gruptan çıkıp, son 16, çeyrek final diye ilerlemek istiyoruz. Umuyorum ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek bütün ülkeyi mutlu ederiz."

Adem Bona: "Güzel bir galibiyet aldık"

22 yaşındaki pivot Adem Bona, son çeyrekteki savunma performansını ve galibiyetin takıma katkısını vurguladı: "Çok iyi oynadık. Güzel bir galibiyet aldık. Bundan sonra turnuvaya gidiyoruz. Bizim için kazanmak çok önemliydi. Son periyot takım olarak iyi oynadık. Bu galibiyet takımın morali için çok iyi oldu."

Alperen Şengün ile uyumlarına dair soruya ise Bona, "Alperen iyi oyuncu. Biz, 16 Yaş Altı Milli Takımı'nda da birlikte oynadık. Aramız iyi, iyi iletişimimiz var. Alperen, takım için önemli." yanıtını verdi.

Öne çıkan notlar: Türkiye, hazırlık maçlarını Karadağ galibiyetiyle tamamladı. Teknik ekip ve oyuncuların ifadeleri, turnuva öncesi moral ve kadro netliğine işaret ediyor.