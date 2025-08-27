DOLAR
Türkiye, A Grubu'nda Letonya'yı 93-73 Mağlup Etti

Türkiye, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda ev sahibi Letonya'yı 93-73 yenerek turnuvaya güçlü bir başlangıç yaptı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 19:44
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 19:44
Türkiye, A Grubu'nda Letonya'yı 93-73 Mağlup Etti

Türkiye, A Grubu'nda Letonya'yı 93-73 mağlup etti

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'ndaki ilk maçta Türkiye, ev sahibi Letonya'yı 93-73 mağlup etti.

Güçlü başlangıç

Bu sonuç, Türkiye'ye grup aşamasına hızlı ve etkili bir başlangıç sağladı. Karşılaşma boyunca alınan skor üstünlüğü, milli takımın turnuvadaki iddiasını destekledi.

Letonya için beklentiler

Ev sahibi Letonya ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı; takımın grup aşamasındaki gelecek maçlarda toparlanması bekleniyor.

Her iki ekip de bir sonraki maçlara odaklanarak A Grubu'ndaki sıralamada avantaj elde etmeye çalışacak.

