Türkiye, A Grubu'nda Letonya'yı 93-73 mağlup etti

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'ndaki ilk maçta Türkiye, ev sahibi Letonya'yı 93-73 mağlup etti.

Güçlü başlangıç

Bu sonuç, Türkiye'ye grup aşamasına hızlı ve etkili bir başlangıç sağladı. Karşılaşma boyunca alınan skor üstünlüğü, milli takımın turnuvadaki iddiasını destekledi.

Letonya için beklentiler

Ev sahibi Letonya ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı; takımın grup aşamasındaki gelecek maçlarda toparlanması bekleniyor.

Her iki ekip de bir sonraki maçlara odaklanarak A Grubu'ndaki sıralamada avantaj elde etmeye çalışacak.