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Türkiye A Milli Futbol Takımı 633. Maçına Çıkıyor

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda ile 633. maçına çıkacak. Tarihinde 347 resmi ve 285 özel maç oynadı.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 11:04
Türkiye A Milli Futbol Takımı 633. Maçına Çıkıyor

A Milli Takım, 633. Maçına Hazırlanıyor

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta yarın İzlanda ile karşılaşacak ve bu maç, takımımızın tarihindeki 633. müsabaka olacak.

Tarihçemiz ve Maç İstatistiklerimiz

Türkiye, 101 yıllık futbol geçmişinde 347'si resmi, 285'i özel olmak üzere toplam 632 maç oynadı. Bu mücadelelerde 245 galibiyet, 149 beraberlik ve 238 mağlubiyet yaşandı. Ay-yıldızlılar, 861 gol atıp, kalesinde 905 gol gördü. Maçların 271'i deplasmanda ve 272'si Türkiye'de oynandı.

Hükmen Galibiyet Detayı

Milli takımımız, 632 maçta yalnızca bir kez hükmen galibiyet aldı. 17 Kasım 2015'te Yunanistan ile yapılan özel maçın skoru 0-0 iken, Yunanistan'ın kural ihlali nedeniyle maç Türkiye lehine 3-0 tescil edildi. Diğer bir özel maç olan Kosova karşılaşması ise o dönemde Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi bulunmaması nedeniyle değerlendirilmedi.

Vincenzo Montella İle 15. Maç

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde Türkiye, yarın İzlanda ile yapacağı maçla birlikte 15. karşılaşmasını gerçekleştirecek. Montella'nın ilk 3 maçını kazanarak iyi bir başlangıç yapmasına karşın, sonrasındaki 5 maçta galibiyet elde edilemedi. Ancak, EURO 2024'te Gürcistan’a karşı alınan 3-1'lik zafer, takımın bu süreçteki özlemini sona erdirdi.

Montella Dönemindeki Performans

Montella yönetiminde Türkiye, oynadığı 14 maçta 6 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. Bu süreçte rakip filelere toplam 19 gol atan milli takım, kalesinde ise 20 gol gördü. İlk maçı deplasmanda Hırvatistan'a karşı 1-0 kazanarak başladı. İzlanda maçı öncesi, Türkiye'nin son 16 turuna kalması ve çeyrek finalde Hollanda'ya elenmesi gibi önemli gelişmelere imza attı.

Türkiye A Milli Takımının 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçı ise deplasmanda Galler ile 0-0 berabere tamamlandı.

Montella Yönetimindeki Maç Sonuçları

TarihMaçOrganizasyonSonuç
12.10.2023Hırvatistan - TürkiyeEURO 2024 Elemeleri0-1
15.10.2023Türkiye - LetonyaEURO 2024 Elemeleri4-0
18.11.2023Almanya - TürkiyeÖzel2-3
21.11.2023Galler - TürkiyeEURO 2024 Elemeleri1-1
22.03.2024Macaristan - TürkiyeÖzel1-0
26.03.2024Avusturya - TürkiyeÖzel6-1
04.06.2024İtalya - TürkiyeÖzel0-0
10.06.2024Polonya - TürkiyeÖzel2-1
18.06.2024Türkiye - GürcistanEURO 20243-1
22.06.2024Türkiye - PortekizEURO 20240-3
26.06.2024Çekya - TürkiyeEURO 20241-2
02.07.2024Avusturya - TürkiyeEURO 20241-2
06.07.2024Hollanda - TürkiyeEURO 20242-1
06.09.2024Galler - TürkiyeUEFA Uluslar Ligi0-0

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