Kırklarelispor hükmen 3-0 galip; Yeni Malatyaspor'un küme düşmesi kesinleşti

Kırklarelispor hükmen 3-0 galip ilan edildi

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 15. hafta karşılaşmasında Kırklarelispor, Kırklareli Atatürk Stadında Yeni Malatyaspor’u ağırlamaya hazırlanırken rakip ekip müsabakaya çıkmadı. Türkiye Futbol Federasyonu talimatları gereği karşılaşma hükmen 3-0 Kırklarelispor lehine tescil edildi.

Yeni Malatyaspor'un durumu ve küme düşme kararı

Yeni Malatyaspor, sahaya çıkmama serisini üst üste üçüncü maça taşıdı. TFF müsabaka talimatlarına göre iki maç üst üste sahaya çıkmayan takımlar otomatik olarak küme düştüğünden, kulübün üç maçtır müsabakalara katılmamasıyla küme düşmesi kesinleşti.

Rakibin maça çıkamamasında kamuoyuna yansıyan en önemli nedenler arasında "Futbola Bahis Soruşturması" kapsamında birçok oyuncunun hak mahrumiyeti cezası alması ve kadro kurmakta yaşanan zorluklar bulunuyor. Ayrıca kulübün ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığı, FIFA nezdinde görülen davalar neticesinde toplam -45 puan cezası aldığı bildirildi.

Lig tablosu ve Kırklarelispor'un hedefi

Sezon boyunca yalnızca 2 beraberlik elde eden Yeni Malatyaspor, aldığı puan silme cezaları ve sahaya çıkmama kararları sonrası -40 puan ile ligin son sırasında yer aldı.

Öte yandan Kırklarelispor, 14. hafta sonunda 15 puana ulaşmış ve puan cetvelinde 13. sırada bulunuyordu. 15. haftada alınan hükmen galibiyetle birlikte yeşil-beyazlı ekip ligdeki konumunu güçlendirirken sezonun kalan haftalarında üst sıralara tırmanma hedefini sürdürüyor.

