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Türkiye A Milli Futbol Takımı, 634. Maçına Çıkıyor

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ ile karşılaşacak. Takım, 634. maçında tarih yazmaya hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 11:02
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 634. Maçına Çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, Karadağ'la Karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında yarın Karadağ ile karşılaşacak. Bu mücadele, Türkiye’nin toplam 634. karşılaşması olacak.

Maç İstatistikleri

Türkiye, 101 yıllık tarihinde 348 resmi ve 285 özel maç ile toplam 633 karşılaşma gerçekleştirdi. Bu maçlar sonucunda 246 galibiyet, 149 beraberlik, 238 yenilgi elde etti. Ay-yıldızlılar bugüne kadar 864 gol atarken, 906 gol de kalesinde gördü.

Çeşitli Rakiplerle Mücadele

Milli takım, 91 farklı ülke ile mücadele etti. Oynanan 633 karşılaşmanın 549'u Avrupa takımlarına, 34'ü Asya, 24'ü Afrika, 23'ü Amerika ve 3'ü Okyanusya takımlarına karşı oldu.

Tek Hükmen Galibiyet

Türkiye, 633 maçta yalnızca bir hükmen galibiyet almış durumda. Bu galibiyet, 17 Kasım 2015'te Yunanistan ile yaptıkları ve 0-0 biten maç sonrası FIFA tarafından Türkiye lehine 3-0 olarak tescillenmiştir.

Vincenzo Montella ile 16. Maç

Türkiye, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki 16. maçında Karadağ'a karşı sahaya çıkacak. Montella yönetimindeki ilk üç maçta galibiyet alan milli takım, sonrasında 5 maçta zafer yüzü göremedi ve EURO 2024’te Gürcistan'a karşı kazandı.

Montella Döneminde Oynanan Maçların Özeti

  • 12.10.2023 - Hırvatistan-Türkiye: 0-1 (EURO 2024 Elemeleri)
  • 15.10.2023 - Türkiye-Letonya: 4-0 (EURO 2024 Elemeleri)
  • 18.11.2023 - Almanya-Türkiye: 2-3 (Özel)
  • 21.11.2023 - Galler-Türkiye: 1-1 (EURO 2024 Elemeleri)
  • 22.03.2024 - Macaristan-Türkiye: 0-1 (Özel)
  • 26.03.2024 - Avusturya-Türkiye: 0-6 (Özel)
  • 4.06.2024 - İtalya-Türkiye: 0-0 (Özel)
  • 10.06.2024 - Polonya-Türkiye: 1-2 (Özel)
  • 18.06.2024 - Türkiye-Gürcistan: 3-1 (EURO 2024)
  • 22.06.2024 - Türkiye-Portekiz: 0-3 (EURO 2024)
  • 26.06.2024 - Çekya-Türkiye: 2-1 (EURO 2024)
  • 2.07.2024 - Avusturya-Türkiye: 1-2 (EURO 2024)
  • 6.07.2024 - Hollanda-Türkiye: 1-2 (EURO 2024)
  • 6.09.2024 - Galler-Türkiye: 0-0 (UEFA Uluslar Ligi)
  • 9.09.2024 - Türkiye-İzlanda: 3-1 (UEFA Uluslar Ligi)

A Milli Takım, Karadağ karşısında galibiyet elde ederek 634. maçında yeni bir başarı hikayesi yazmayı hedefliyor.

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