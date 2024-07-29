Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Olimpiyat'a Zaferle Başladı

Türkiye Olimpiyat Oyunlarına Hızla Başladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk mücadelesinde Hollanda'yı 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın Gelişimi

Mücadele, milli takımın etkili başlangıcıyla başladı. İlk setin başlarında 4 sayılık bir avantaj yakalayan Türk takımı, Hollanda'nın serbest servisleri sayesinde eşitliği sağlanmasına izin verdi ve ilk seti 25-19 kaybetti.

İkinci set, Hollanda'nın üstünlüğü ile başladı ve setin büyük kısmında liderliği elinde tutarak 25-19'la seti kazandı.

Üçüncü ve Dördüncü Set Mücadeleleri

Üçüncü sette, iki takımın karşılıklı sayı alması ile büyük bir mücadele gerçekleşti. Türkiye, bu seti 25-22'yle kazandı ve durumu 2-1'e getirdi.

Dördüncü sette ise, Hollanda'nın öne geçmesine rağmen Türkiye takımı, son anlarda gösterdiği azimle seti 25-22 kazanarak eşitliği sağladı.

Karar Setindeki Heyecan Fırtınası

Karar setine, iki takım karşılıklı sayılarla başlarken, Türkiye son iki dakikada etkili bir performans sergileyerek seti 15-13, maçı ise 3-2 kazanmayı başardı.

Gençlik ve Spor Bakanı Maçı İzledi

Maçı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti. Türk taraftarları, Fransa ve Avrupa'nın diğer ülkelerinden gelen destekleriyle milli takıma büyük destek verdiler.

Bir Sonraki Maç

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na galibiyetle merhaba diyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, gruptaki ikinci müsabakasında Dominik Cumhuriyeti ile 1 Ağustos Perşembe günü TSİ 10.00'da karşılaşacak.