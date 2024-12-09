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Türkiye Artistik Bilardo Şampiyonası Finali İzmir'de Yapılacak

Türkiye Artistik Bilardo Şampiyonası finali 14-15 Aralık'ta İzmir'de gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 12:13
Türkiye Artistik Bilardo Şampiyonası Finali İzmir'de Yapılacak

Türkiye Artistik Bilardo Şampiyonası Final Etabı İzmir'de

Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı için düzenlenecek olan Artistik Bilardo Şampiyonasının final müsabakaları, 14-15 Aralık tarihlerinde İzmir Atatürk Stadı'nda yer alan federasyon tesislerinde gerçekleştirilecek.

Şampiyonanın bu önemli final kısmında, önceki iki etapta en yüksek 8 derecede yer alan sporcular mücadele edecek. Yarışma, sanat ve becerinin bir araya geleceği heyecan dolu anlara sahne olacak.

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