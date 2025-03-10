Türkiye Atletizm Federasyonu, 2028 Los Angeles Olimpiyatları İçin Hazırlıklara Başladı

Türkiye Atletizm Federasyonu, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na yönelik çalışmalarını hızlandırdığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 11:44
Türkiye Atletizm Federasyonu, 2028 Los Angeles Olimpiyatları İçin Hazırlıklara Başladı

Türkiye Atletizm Federasyonu, Olimpiyatlar İçin Hazırlıklara Başladı

Mustafa Ünal Uysal - Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkan Vekili Nihat Bağcı, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na yönelik hazırlık sürecinin başladığını ve hedeflerinin finalde madalya mücadelesi verecek sporcular yetiştirmek olduğunu açıkladı.

Mersin'de gerçekleştirilen Seyfi Alanya Kış Atmalar Türkiye Şampiyonası sonrasında kentteki incelemelerine devam eden Bağcı ile TAF Asbaşkanı Fikret Çetinkaya, federasyonun hedefleri hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Bağcı, önemli organizasyonlar düzenleyerek atletizmde başarıyı artıracak uzun vadeli çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

2028 Olimpiyatlarına Umutla Bakıyoruz

Bağcı, "Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na yönelik çalışmalarımıza başladık. Hedefimiz orada finalde yarışacak birçok sporcu yetiştirmek ve bu sporculardan madalya almak" ifadelerini kullandı. Ayrıca, bazı atletizm sporcularının Fransa'da düzenlenecek olan 2024 Paris Olimpiyatları öncesinde madalyaya yaklaşmalarının altını çizdi.

Bağcı, "Paris’te çok başarılı sporcularımız vardı ama maalesef madalya alamadık. Çalışmalarımızı ve kamp programlarımızı olimpiyatlara göre hazırlıyoruz ve sporcularımızı Los Angeles’a en iyi şekilde hazırlayacağız. Şu ana kadar yapılan yarışlarda elde edilen dereceler, sporcularımızın üst düzey performansa ulaşacağına işaret ediyor. Bu yüzden 2028 Los Angeles Olimpiyatları’ndan çok umutluyuz. Hedefimiz madalya almak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek" şeklinde konuştu.

Alt Yapıya ve Bağımsızlığa Önem Veriyoruz

Bağcı, tabandan sporcu yetiştirmeye ve tesisleşme çalışmalarına önem verdiklerini belirtirken, TAF Asbaşkanı Fikret Çetinkaya da federasyonu finansal açıdan bağımsız hale getirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi. Çetinkaya, atletizmi tabana yaymak için okulları tarama ve antrenörlerin daha aktif çalıştırılması gerektiğini ifade etti.

Çetinkaya, "Öncelikli hedefimiz olimpiyatlarda, dünya şampiyonalarında madalya kazanmaktır. Her kesime adaletli ve ön yargısız bir şekilde yaklaşacağımız bir federasyon yapısı oluşturacağız. Sağlık ve eğitim alanında birçok uzmanın yer aldığı bir yapı kurmaya çalışıyoruz. Atletizmin ilerlemesi için maddi bağımsızlık çok önemlidir. Bu bağımsızlığı sağladığımızda daha iyi hareket edebiliriz. Sporculara kulüplere bağışlanan sponsorlardan elde edilen gelirle ödüller vermek istiyoruz ve federasyon planlamalarını yaparak bu çalışmaları sistematik hale getireceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkan Vekili Nihat Bağcı, Mersin'de gerçekleştirilen Seyfi...

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkan Vekili Nihat Bağcı, Mersin'de gerçekleştirilen Seyfi Alanya Kış Atmalar Türkiye Şampiyonası'nın ardından federasyonun hedeflerini AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkan Vekili Nihat Bağcı, Mersin'de gerçekleştirilen Seyfi...

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkan Vekili Nihat Bağcı, Mersin'de gerçekleştirilen Seyfi Alanya Kış Atmalar Türkiye Şampiyonası'nın ardından federasyonun hedeflerini AA muhabirine değerlendirdi.

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