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Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ: Geçmişten Ders Alacağız

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, başarı için geçmişten ders alacaklarını ve projeler oluşturacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 11:06
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ: Geçmişten Ders Alacağız

Başarı İçin Geçmişten Ders Almak Şart

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, istenen ve beklenen başarıların elde edilmesi için geçmişten ders alacaklarını belirtti. 31 Ekim'de gerçekleştirilen Türkiye Atletizm Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık görevine seçilen Karadağ, gelecek planlarını AA muhabirine anlattı.

Milli Takım Projeleri ile İlk Adımı Atacaklar

Sportif başarı için hazırladıkları projeleri paylaşan Karadağ, ilk adımı "milli takım" projeleri ile atacaklarını söyledi. Projeleri, elit, olimpik, ay-yıldız ve yükselen grup olmak üzere dört kategoriye ayırdıklarını vurguladı. "Elit grubumuz 20-25 kişiden oluşan ve uluslararası arenada madalya kazanma potansiyeline sahip sporcularımız. Onları yarışmalara hazırlamak için çalışacağız." diyen Karadağ, ay-yıldızlı grubun üst gruba ulaşmaya çalışan yaklaşık 600-700 sporcu içerdiğini belirtti.

Para Atletizm ve Veteran Sporculara Önem Verilecek

Karadağ, diğer bir önemli grubun para atletizm olduğunu ve önümüzdeki olimpiyatlarda bu alanda büyük madalya hedeflerinin bulunduğunu söyledi. "Antrenör ve kamp desteğimizi artırarak, bilimsel çalışmalara yönlendireceğiz. Bu durum hem olimpik hem de paralimpik sporcular için geçerli. Veteran grubumuza da gereken önemi göstereceğiz." dedi.

Mantaliteyi Değiştireceğiz

Atletizmde beklenen başarıyı yakalamak için gerekli değişiklikleri yapacaklarının altını çizen Karadağ, "Geçmişte yaptığımız hataları tekrarlamamak önemli. İlk olarak mantalitemizi değiştireceğiz ve sportif yapıyı yenileyeceğiz." ifadelerini kullandı. 90 milyonluk bir potansiyele sahip olduklarına işaret eden Karadağ, "Son üç olimpiyatta başarısız olmak içimizi acıtıyor." dedi.

Dünyanın En İyi Antrenörleri ile Başarı Hedefi

Sporcuların gelişimi için dünyanın en iyi antrenörlerini Türk antrenörlerle birleştirerek karma takımlar oluşturmayı planlayan Karadağ, "Sporcularımızı dünya sahnesinde iyi yerlere getirmek için bu yöntem oldukça faydalı olacaktır." şeklinde konuştu.

Ahmet Karadağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlık genel müdürleri ile Türkiye atletizm camiasına ve destek verenlere teşekkür ederek, gelecekte başarı odaklı bir yaklaşım benimsediklerini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

31 Ekim'de gerçekleştirilen Türkiye Atletizm Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa...

31 Ekim'de gerçekleştirilen Türkiye Atletizm Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Ahmet Karadağ, AA muhabirine gelecek planlarını anlattı.

31 Ekim'de gerçekleştirilen Türkiye Atletizm Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa...

31 Ekim'de gerçekleştirilen Türkiye Atletizm Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Ahmet Karadağ, AA muhabirine gelecek planlarını anlattı.

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