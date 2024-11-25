Türkiye Atletizm Federasyonunda Yeni Teknik Kurul Belli Oldu

Yeni Dönemde Teknik Kurul Oluşumu

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, federasyonun yeni dönemdeki teknik kurulunun oluşumu ve görev dağılımı duyuruldu. Yeni teknik kurul, bu dönemde sporun gelişimine önemli katkılar sağlamak amacıyla belirlenen isimlerden oluşuyor.

Yeni Teknik Kurul Üyeleri

Yeni teknik kurulda görev alacak isimler ve rolleri şu şekilde belirlenmiştir:

Teknik kurul başkanı: Ayşegül Baklacı

Ayşegül Baklacı Genel koordinatör: Cüneyt Yüksel

Cüneyt Yüksel Sprint branşlarından sorumlu koordinatör: Hakan Beceren

Hakan Beceren Orta ve uzun mesafe branşlarından sorumlu koordinatör: Ertay Seyrek

Ertay Seyrek Yürüyüş branşından sorumlu koordinatör: Sinem Fazla

Sinem Fazla Atlama ve çoklu branşlardan sorumlu koordinatör: Mustafa Onur Demir

Mustafa Onur Demir Atma branşlarından sorumlu koordinatör: Ömer Tarkan Tuzcuoğulları

Yeni teknik kurulun, Türkiye atletizmini uluslararası alanda daha üst seviyelere taşımak için yoğun bir çalışma içinde olacağı öngörülüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.