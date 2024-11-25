DOLAR
34,57 -0,1%
EURO
36,27 -0,73%
ALTIN
2.969,26 1,22%
BITCOIN
3.395.985,29 -1,45%

Türkiye Atletizm Federasyonunda Yeni Teknik Kurul Belli Oldu

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun yeni teknik kurulu ve görev dağılımı açıklandı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 10:39
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 10:39
Türkiye Atletizm Federasyonunda Yeni Teknik Kurul Belli Oldu

Yeni Dönemde Teknik Kurul Oluşumu

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, federasyonun yeni dönemdeki teknik kurulunun oluşumu ve görev dağılımı duyuruldu. Yeni teknik kurul, bu dönemde sporun gelişimine önemli katkılar sağlamak amacıyla belirlenen isimlerden oluşuyor.

Yeni Teknik Kurul Üyeleri

Yeni teknik kurulda görev alacak isimler ve rolleri şu şekilde belirlenmiştir:

  • Teknik kurul başkanı: Ayşegül Baklacı
  • Genel koordinatör: Cüneyt Yüksel
  • Sprint branşlarından sorumlu koordinatör: Hakan Beceren
  • Orta ve uzun mesafe branşlarından sorumlu koordinatör: Ertay Seyrek
  • Yürüyüş branşından sorumlu koordinatör: Sinem Fazla
  • Atlama ve çoklu branşlardan sorumlu koordinatör: Mustafa Onur Demir
  • Atma branşlarından sorumlu koordinatör: Ömer Tarkan Tuzcuoğulları

Yeni teknik kurulun, Türkiye atletizmini uluslararası alanda daha üst seviyelere taşımak için yoğun bir çalışma içinde olacağı öngörülüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6 Yaşındaki Anka Deniz Bal, Dünya Bestemşe Şampiyonası'nda İkincilik Elde Etti
2
Liverpool Liderliğini Pekiştirdi, Premier Lig'de Fark Açıldı
3
Serdar Sumer, Davis Kupası'nda İlk Türk Şahin Gözü Hakemi Oldu
4
A Milli Basketbol Takımı'nın Macaristan Maçı Kadrosu Açıklandı
5
Türk Takımları Avrupa Voleybol Kupalarında Mücadele Verecek
6
Türkiye Kaykay Federasyonu, Kael Hill ile Anlaşmayı Yeniledi
7
Milli Hentbolcular Avrupa Şampiyonası'nda Tarihe Geçmek İstiyor

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı