Türkiye, Avrupa Takımlar Satranç Şampiyonası'nda Genel Kategoride Tarihi 10.'luğu Aldı

Türkiye, 2025 Avrupa Takımlar Satranç Şampiyonası'nda genel kategoride tarihteki en iyi derecesi olan 10'unculuğu; kadınlarda 16'ncıyı elde etti.

Yayın Tarihi: 14.10.2025 20:35
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 20:35
Türkiye Avrupa Takımlar Satranç Şampiyonası'nda tarihe geçti

Genel kategoride 10'unculuk, kadınlarda 16'ncılık

Türkiye, 2025 Avrupa Takımlar Satranç Şampiyonası'nda genel kategoride 10'uncu, kadınlarda ise 16'ncı sırayı elde etti.

Türkiye Satranç Federasyonu'nun açıklamasına göre turnuva, Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlendi ve 9'uncu tur maçlarıyla sona erdi. Şampiyonaya genel kategoride 40, kadınlarda ise 36 ülkenin takımı katıldı.

Büyükusta (GM) ünvanlı oyunculardan oluşan erkek millî takım; Ediz Gürel, Mustafa Yılmaz, Emre Can, Vahap Şanal ve Işık Can ile mücadele etti ve genel kategoride 10'uncu olarak tarihteki en iyi derecesini aldı.

Ayrıca Işık Can, masa derecelerinde yedek masa 2'nciliği elde etti.

Kadın millî takım; Ekaterina Atalık, Sıla Çağlar, Gülenay Aydın, Ceren Tırpan ve Elif Zeren Yıldız kadrosuyla turnuvayı 16'ncı sırada tamamladı.

