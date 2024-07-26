Türkiye, Avrupa Üniversiteler Oyunları'nda 52 Madalya Kazandı

Türkiye'nin Avrupa Üniversiteler Oyunları'ndaki Başarısı

Macaristan'da gerçekleştirilen Avrupa Üniversiteler Oyunları'nda Türkiye, toplamda 52 madalya kazanarak genel klasmanda 2'nci oldu. Elde edilen madalyalar arasında 15 altın, 13 gümüş ve 24 bronz bulunuyor.

Ev Sahibi Ülke ve Diğer Sonuçlar

Oyunlar, Debrecen ve Miskolc kentlerinde düzenlendi. Ev sahibi Macaristan 16 altın, 18 gümüş ve 24 bronz madalya kazanarak birinci sıradaki yerini aldı. Hırvatistan ise 15 altın, 7 gümüş, 8 bronz madalya ile üçüncü sırayı aldı.

Üniversiteler Klasmanında Gazi Üniversitesi

Üniversiteler klasmanında Gazi Üniversitesi, 4 altın, 4 gümüş ve 8 bronz madalya ile üçüncü sırayı elde etti.

TÜSF Başkanı'ndan Açıklama

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Başkanı Selahattin Akpınar, "Türkiye'nin başarısı gurur verici." şeklinde duygularını ifade etti. Akpınar, milli sporcuların kick boks, karate, masa tenisi, tekvando ve satranç gibi branşlarda elde ettikleri başarıları vurgularken, sporcuların yetişmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.