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Türkiye Badminton Şampiyonası Kayseri'de Gerçekleşti

Türkiye Badminton Şampiyonası'nda Erzincan Türk Telekom zirveye yerleşti.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 16:43
Türkiye Badminton Şampiyonası Kayseri'de Gerçekleşti

Kayseri'de Badminton Heyecanı

Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Badminton Şampiyonası, spor severlere büyük bir heyecan yaşattı. Turnuvada kulüp sıralamasında zirveyi Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü elde ederken, Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü ikinci, Bursa Büyükşehir Belediyespor ise üçüncü sırayı aldı.

Şampiyon Kulüpler ve Anlamlı Başarılar

Türkiye Badminton Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre, etkinlik boyunca sergilenen performans dikkat çekti. Kulüplerin yanı sıra bireysel kategorilerde de önemli sonuçlar elde edildi.

Bireysel Kategorilerde Şampiyonlar

Tek erkeklerde Emre Lale şampiyon olurken, tek kadınlarda Özge Bayrak Bağcı birincilik ipini göğüsledi. Çift erkekler kategorisinde Taha Emirhan Budak ve Abdulsamet Özdemir zafere ulaşırken, çift kadınlar kategorisinde Bengisu Erçetin ile Nazlı Can İnci altın madalyanın sahibi oldu. Ayrıca, karışık çiftlerde Emre Sönmez ve Yasemen Bektaş da şampiyonluk sevinci yaşadı.

Bu yılki şampiyonanın sonuçları, sporun ve sporcuların kalitesini bir kez daha gözler önüne serdi.

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