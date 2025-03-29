Türkiye Basketbol 2. Ligi Final Grubu'nda İlk Maçlar Geride Kaldı

Türkiye Basketbol 2. Ligi Final Grubu Heyecanı Başladı

Türkiye Basketbol 2. Ligi Final Grubu'nda ilk maçlar geride kaldı. Çift devreli lig usulüyle mücadele eden 6 takım, birbirleriyle kıyasıya yarışıyor. Bu mücadelede grubunu ilk 2 sırada tamamlayacak takımlar, Türkiye Basketbol Ligi'ne yükselme şansını elde edecek.

İlk Haftanın Sonuçları

Final grubunun ilk haftasında dün Ege Üniversitesi Daçka, İzmir'de ağırladığı Etimesgut Belediyesi Basketbol'u 74-63 yenerek sezon başlangıcını galibiyetle tamamladı. Bugün sahaya çıkan diğer takımlarda ise heyecan dolu performanslar sergilendi. Göztepe, İzmir'de karşılaştığı Kahramanmaraş İstiklal'i 93-80 mağlup etti. Diğer bir karşılaşmada Eskişehir Birey Koleji, deplasmanda Ada Yem Uşak Basketbol'u 70-69’luk skorla geçmeyi başardı.

Gözler İkinci Haftada

Grubun ikinci haftası ise 5 Nisan Cumartesi günü yapılacak olan Etimesgut Belediyesi Basketbol-Göztepe ve Eskişehir Birey Koleji-Ege Üniversitesi Daçka karşılaşmalarıyla başlayacak. Ayrıca 6 Nisan Pazar günü Kahramanmaraş İstiklal-Ada Yem Uşak Basketbol maçı gerçekleşecek. Heyecan dolu bu maçlar, basketbolseverlerin ilgisini üzerine çekmeye devam ediyor.

Türkiye Basketbol 2. Ligi Final Grubu ilk hafta maçında Göztepe ile Kahramanmaraş İstiklal Altındağ, Atatürk Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Kahramanmaraş İstiklal Altındağ'dan Barbaros Bozkurt (7) ile Göztepe'den Ahmet Safa Yılmaz (37) mücadele etti.

Türkiye Basketbol 2. Ligi Final Grubu ilk hafta maçında Göztepe ile Kahramanmaraş İstiklal Altındağ, Atatürk Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Kahramanmaraş İstiklal Altındağ'dan Barbaros Bozkurt (7) ile Göztepe'den Ahmet Safa Yılmaz (37) mücadele etti.