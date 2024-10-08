Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu Toplandı

Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Kurulu Başladı

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) olağan genel kurulu, Ankara'da Crowne Plaza otelinde düzenlenmeye başladı. Toplantıya 177 delegeden 148 Başkanlık Yarışında İki Aday Genel kurulda mevcut başkan Hidayet Türkoğlu ile Efe Aydan başkanlık için yarışıyor. İki adayın katıldığı seçim sürecinde, Abdullah Albunar oybirliğiyle divan kurulu başkanlığına seçildi. Türkiye Basketbol Federasyonunun olağan genel kurulu, Ankara'da başladı. Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen genel kurulda, 177 delegeden 148'inin katılımıyla çoğunluk sağlandı. Mevcut başkan ve aday Hidayet Türkoğlu, genel kurula katıldı. Türkiye Basketbol Federasyonunun olağan genel kurulu, Ankara'da başladı. Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen genel kurulda, 177 delegeden 148'inin katılımıyla çoğunluk sağlandı. Mevcut başkan ve aday Hidayet Türkoğlu, genel kurula katıldı. Türkiye Basketbol Federasyonunun olağan genel kurulu, Ankara'da başladı. Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen genel kurulda, 177 delegeden 148'inin katılımıyla çoğunluk sağlandı. Mevcut başkan ve aday Hidayet Türkoğlu, genel kurula katıldı. Türkiye Basketbol Federasyonunun olağan genel kurulu, Ankara'da başladı. Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen genel kurulda, 177 delegeden 148'inin katılımıyla çoğunluk sağlandı. Mevcut başkan ve aday Hidayet Türkoğlu, genel kurula katıldı. Türkiye Basketbol Federasyonunun olağan genel kurulu, Ankara'da başladı. Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen genel kurulda, 177 delegeden 148'inin katılımıyla çoğunluk sağlandı. Mevcut başkan ve aday Hidayet Türkoğlu, genel kurula katıldı. Türkiye Basketbol Federasyonunun olağan genel kurulu, Ankara'da başladı. Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen genel kurula, mevcut başkan ve aday Hidayet Türkoğlu (sağda) katıldı. Türkiye Basketbol Federasyonunun olağan genel kurulu, Ankara'da başladı. Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen genel kurula, mevcut başkan ve aday Hidayet Türkoğlu (sağda) katıldı. Türkiye Basketbol Federasyonunun olağan genel kurulu, Ankara'da başladı. Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen genel kurula, mevcut başkan ve aday Hidayet Türkoğlu (sağda) katıldı. Türkiye Basketbol Federasyonunun olağan genel kurulu, Ankara'da başladı. Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen genel kurula, mevcut başkan ve aday Hidayet Türkoğlu (sağda) katıldı. Türkiye Basketbol Federasyonunun olağan genel kurulu, Ankara'da başladı. Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen genel kurula, mevcut başkan ve aday Hidayet Türkoğlu (sağda) katıldı. Türkiye Basketbol Federasyonunun olağan genel kurulu, Ankara'da başladı. Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen genel kurula, mevcut başkan ve aday Hidayet Türkoğlu (sağda) katıldı. Türkiye Basketbol Federasyonunun olağan genel kurulu, Ankara'da başladı. Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen genel kurula, mevcut başkan ve aday Hidayet Türkoğlu (sağda) katıldı. Türkiye Basketbol Federasyonunun olağan genel kurulu, Ankara'da başladı. Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen genel kurula, mevcut başkan ve aday Hidayet Türkoğlu (sağda) katıldı. Türkiye Basketbol Federasyonunun olağan genel kurulu, Ankara'da başladı. Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen genel kurula, mevcut başkan ve aday Hidayet Türkoğlu (sağda) katıldı. Türkiye Basketbol Federasyonunun olağan genel kurulu, Ankara'da başladı. Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen genel kurula, mevcut başkan ve aday Hidayet Türkoğlu (sağda) katıldı. Türkiye Basketbol Federasyonunun olağan genel kurulu, Ankara'da başladı. Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen genel kurula, mevcut başkan ve aday Hidayet Türkoğlu (sağda) katıldı. Türkiye Basketbol Federasyonunun olağan genel kurulu, Ankara'da başladı. Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen genel kurula, mevcut başkan ve aday Hidayet Türkoğlu (sağda) katıldı.