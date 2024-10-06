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Türkiye Basketbol Ligi 4. Hafta Sonuçları

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 4. hafta sonuçları açıklandı.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 23:25
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 23:25
Türkiye Basketbol Ligi 4. Hafta Sonuçları

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi 4. Hafta Analizi

Bugün, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 4. haftaya ait üç önemli karşılaşma gerçekleştirildi. Lig heyecanı devam ederken, maçların sonuçları şöyle:

Oynanan Maçlar ve Sonuçlar

  • Konya Büyükşehir Belediyespor - Trabzonspor: 84-80
  • Esenler Erokspor - Gaziantep Basketbol: 75-82
  • MKE Ankaragücü İkon Menkul - Haremspor: 86-75

Ligdeki bu sonuçlar, takımların performanslarını bir kez daha gözler önüne serdi. Önümüzdeki haftalarda da heyecan dolu maçlar bekleniyor.

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