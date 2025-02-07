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Türkiye Basketbol Ligi'nde 24. Hafta Başladı: Esenler Erokspor Heyecan Dolu Bir Maçla Kazandı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 24. haftası, Esenler Erokspor'un Fenerbahçe Koleji Novotel'i mağlup etmesiyle başladı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 20:23
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 20:23
Türkiye Basketbol Ligi'nde 24. Hafta Başladı: Esenler Erokspor Heyecan Dolu Bir Maçla Kazandı

Türkiye Basketbol Ligi'nde 24. Haftanın İlk Mücadelesi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 24. hafta mücadeleleri başladı. Haftanın açılış maçında Esenler Erokspor, konuk ettiği Fenerbahçe Koleji Novotel ile karşı karşıya geldi.

Heyecan Dolu Karşılaşma Uzatmalara Taşındı

Esenler Erokspor, düzenlenen mücadeleyi uzatma süresinin ardından 110-109’luk skorla kazandı. Maç, unutulmaz anlara sahne oldu ve basketbolseverler için heyecan dolu bir karşılaşma sundu.

24. Haftada Devam Eden Mücadeleler

Ligde 24. haftaya, yarın oynanacak 3 müsabakayla devam edilecek. Taraftarlar, takımlarının performanslarını takip etmek için sabırsızlanıyor.

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