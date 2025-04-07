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Türkiye Basketbol Ligi'nde 32. Haftanın Kapanış Maçı: Çağdaş Bodrumspor, Haremspor'u Geçti

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 32. haftasında Çağdaş Bodrumspor, Haremspor'u 82-67 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 20:11
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 20:11
Türkiye Basketbol Ligi'nde 32. Haftanın Kapanış Maçı: Çağdaş Bodrumspor, Haremspor'u Geçti

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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 32. haftası, oynanan tek bir maçla sona erdi. Bu haftanın dikkat çeken karşılaşması Çağdaş Bodrumspor ile Haremspor arasında gerçekleşti.

Önemli Maçta Farklı Skor

Çağdaş Bodrumspor, 82-67’lik skorla Haremspor'u mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Maç boyunca sergiledikleri performansla rakiplerine üstünlük sağlayan Bodrum temsilcisi, taraftarlarını da sevindirdi.

Bu önemli galibiyetle birlikte, ligin ilerleyen haftalarında Çağdaş Bodrumspor'un hedefleri daha da netleşmiş oldu. Şimdi gözler, kalan haftalarda takımların alacağı sonuçlarda.

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