Türkiye Basketbol Ligi'nde Çağdaş Bodrumspor Zorlu Bir Galibiyet Aldı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde Heyecanlı Karşılaşma

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 9. haftasında, Çağdaş Bodrumspor, Çayırova Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Maçın Detayları

Bodrum Spor Salonu'nda gerçekleşen mücadelede, ev sahibi takım ilk çeyreği 19-14'lük skorla önde tamamladı. İkinci çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Çağdaş Bodrumspor, devre arasına 38-33'lük avantajla girdi.

Üçüncü Çeyrek Sinirleri Gerdi

Üçüncü çeyrekde Çayırova Belediyespor etkisini artırarak, bu çeyreği 59-49'luk skorla tamamladı. Ancak son çeyrekte Çağdaş Bodrumspor, etkili bir performans sergileyerek maçı 78-75 kazanmayı başardı.

Bu galibiyetle Çağdaş Bodrumspor, ligdeki mücadelesine devam ediyor ve taraftarlarına keyifli bir maç izletmiş oldu.