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Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu'nda Yeni Başkan Erhayat Özgür Bayazıtlı

Erhayat Özgür Bayazıtlı, Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu'nun yeni başkanı olarak seçildi.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 16:22
Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu'nda Yeni Başkan Erhayat Özgür Bayazıtlı

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Yeni Başkanını Seçti

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) Başkanlığı için gerçekleştirilen 6. olağan genel kurulda Erhayat Özgür Bayazıtlı, tek aday olarak seçildi.

Seçim Süreci

Federasyonun genel kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda bulunan B2 konferans salonunda düzenlendi. Seçim sonucunda, kullanılan 95 oyun 94'ünü alarak Başkanlığa getirilen Bayazıtlı, yalnızca bir geçersiz oy aldı.

Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri

Bayazıtlı'nın başkanlık sürecinde oluşturduğu yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor: Muhammet Bilal Aydın, Zafer Tarhan, Muharrem Kalyoncu, Selim Çelebi, Mehmet Özsarı, Serdar Arslan, Murat Tunçbilek, Murat Kul, Sercan Üzmez ve Ayşenur Demir.

Önceki Başkanın İstifası

TBBDF’nin eski başkanı Mutlu Türkmen, 3 Eylül tarihinde görevinden istifa etmiş ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Başkanlığı'na aday olacağını açıklamıştır.

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