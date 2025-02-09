Türkiye Buz Duvarı Tırmanış Şampiyonası Erzurum'da Gerçekleşti

Türkiye Buz Duvarı Tırmanış Şampiyonası Heyecanı Erzurum'da Yaşandı

Erzurum, Türkiye Buz Duvarı Tırmanış Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, Palandöken Kayak Merkezi'nin 2.200 rakımdaki güney pistinde oluşturulan ve Türkiye'de bir ilk olan Mustafa Tekin Ice Park'ta gerçekleştirildi.

Şampiyonaya katılan 60 sporcu, kıyasıya bir yarışa imza attı. Dereceye giren sporcular aşağıdaki gibi sıralandı:

Kadınlar Lider Sıralaması

Aysel Balcı (Samsun) Ayşe Betül Durak (Trabzon) Meltem Sayar (Erzurum)

Büyük Erkekler Lider Sıralaması

Bülent Aktaş (Bursa) Atilhan Sancak (Trabzon) Mahmut Said Durak (Erzurum)

Genç Erkek-A Lider Sıralaması

Kıvanç Kütüker (Erzurum) Mehmet Akif Emeç (Erzurum) Orhan Karadayı (Erzurum)

Genç Erkek-A Hız Sıralaması

Orhan Karadayı (Erzurum) Mehmet Akif Emeç (Erzurum) Semih Amil (Erzurum)

Kadınlar Hız Sıralaması

Aysel Balcı (Samsun) Ayşe Betül Durak (Trabzon) Ayşegül Bozkurt (Erzurum)

Erkekler Hız Sıralaması

Yusuf Sadi Özbayraktar (Erzurum) Osman Zeki Yazıcı (Rize) Ömer Faruk Baybars (Erzurum)

Bu başarılı organizasyon, Türkiye'nin dağcılık ve tırmanış alanındaki yeteneklerini sergilemek için eşsiz bir fırsat sundu.