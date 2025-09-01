Türkiye çeyrek finalde: Slovenya 3-0, rakip ABD

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Slovenya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Ay-Yıldızlılar'ın rakibi ABD olacak.

Maç özeti

İlk set dengeli başladı; setin başları 5-5 eşitlikle geçildi. Bloktaki etkinliğiyle öne geçen Slovenya set ortasında 7-10 öne geçti. Türkiye, 4 sayılık seriyle 11-10 üstünlüğü ele geçirdi ve setin sonlarına doğru farkı 17-14 yaptı. 20'li sayılarda Slovenya 22-22 eşitliği yakalayıp 24-25 set sayısını gördü; milliler iki kez set sayısını çevirerek ilk seti 30-28 kazandı.

İkinci setin başında Türkiye hızlı başladı ve erken dönemde 5-1 fark yakaladı. Set ortasında farkı 14-7ye, ilerleyen bölümlerde ise İlkin Aydın, Eda Erdem ve Melissa Vargas'ın sayılarıyla 20-11e çıkardı. Etkili oyunu sürdüren milliler seti 25-13 ile tamamladı.

Üçüncü sette Slovenya başlangıçta 3-6 ile öne geçti. Gizem Örge'nin savunmadaki katkısıyla birlikte Melissa Vargas, Hande Baladın ve Zehra Güneş'in sayılarıyla Türkiye 13-13te eşitliği sağladı ve set ortasında 16-13 ile öne geçti. Slovenya son bölümlerde 24-24 ile eşitliği yakalasa da daha az hata yapan milliler üçüncü seti 29-27 ile kazanıp maçı 3-0 sonuçlandırdı.

Skor ve oyuncu performansları

Maçın en skorer ismi Melissa Vargas oldu; Vargas 20 sayıya imza attı. Onu kaptan Eda Erdem Dündar 17 sayıyla takip etti. Slovenya'da ise Sillah ve Zatkovic 15er sayı kaydetti.

Çeyrek final eşleşmesi ve tarih

Çeyrek finalde Türkiye'nin rakibi ABD olacak. Mücadele 4 Eylül Perşembe günü oynanacak.

Turnuvadaki genel performans

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Slovenya galibiyetiyle organizasyondaki "set vermeme" serisini sürdürdü. Milliler, E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada maçlarını da set vermeden kazandı. Ayrıca takım, Dünya Şampiyonası'na katıldığı 2006'dan bu yana grupları yenilgisiz tamamlayamama serisini 2025 turnuvasında sona erdirmiş oldu.

Not: Maçtaki set skorları ve oyuncu istatistikleri maç raporuna göre korunmuştur.