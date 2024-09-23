Türkiye Cimnastik Takımı Balkan Şampiyonası'nda 8 Madalya Kazandı

Balkan Şampiyonası'nda Büyük Başarı

Bulgaria'nın başkenti Sofya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Balkan Şampiyonası'nda milli cimnastikçilerimiz, toplamda 8 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Temsilcilerimiz

Türkiye'yi temsilen yarışmaya katılan sporcular arasında Armin Hüyüktepe, Irem Karabalık, Gülbahar Ece Gerdan, Mania Mohammadi, Naz Kandemir ve Yaşam Suğra Akan kadınlar kategorisinde; Çağrı Yılmaz, Deniz Şükrüoğlu, Ege Ertöz, Hüseyin Emir Cünedioğlu, Güney Kapucu, Melih Dumlu ve Onurhan Demir ise erkekler kategorisinde yer aldı.

Madalya Kazanan Sporcular

Deniz Şükrüoğlu, halka aletinde ve Yaşam Suğra Akan ise yıldız kadınlar genel tasnif ve atlama masasında altın madalya kazandırdı. Barfiks aletinde Melih Dumlu ile birlikte, yıldız erkekler genel tasnifinde Hüseyin Emir Cünedioğlu gümüş, küçük erkekler genel tasnifinde ise Güney Kapucu gümüş, Onurhan Demir ise bronz madalya aldı.

Takım Başarısı

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, küçük, yıldız ve genç kategorilerinde toplam 219.50 puan toplayarak bronz madalyanın sahibi oldu.