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Türkiye'de İlk Görme Engelliler Kadın Futbol Şampiyonası Düzenleniyor

Türkiye, görme engelli kadın sporcular için tarihi bir adım atıyor. Kadın Futbol Şampiyonası Kocaeli'nde gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 09:44
Türkiye'de İlk Görme Engelliler Kadın Futbol Şampiyonası Düzenleniyor

Türkiye'de Görme Engellilere Özel İlk Kadın Futbol Şampiyonası

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu, ülke tarihinde bir ilke imza atarak, tamamen görme engelli kadın sporcuların katılımıyla Türkiye Kadınlar Futbol Şampiyonası düzenleyecek. Bu önemli organizasyon, 13-17 Ekim 2023 tarihlerinde Kocaeli'nde gerçekleştirilecek.

Kayıt Süreci Başladı

Federasyondan yapılan açıklamada, şampiyonaya kayıt sürecinin başladığı bilgisi verildi. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, federasyon olarak görme engelli kadın sporculara yeni fırsatlar sunduklarını belirtti. Yıldırım, bu branşın ilerleyen yıllarda Paralimpik Oyunlarda yer alması hedeflerinin olduğunu ifade etti.

Uluslararası İşbirliği ve Hedefler

Yıldırım, "Kadın futbolunu Türkiye'de ilk kez federasyonumuz çatısı altında resmileştirdik. Bu noktada Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) ve Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) ile sürekli iletişim içindeyiz. Kadın futbolunu paralimpik oyunlarda görmek en büyük arzumuz," dedi.

Yeni Milli Takım Hazırlıkları

Ayhan Yıldırım, yeni kurulan milli takımın gelecek yıl Hindistan'da düzenlenecek Görme Engelliler Dünya Kadın Futbol Şampiyonası'na hazırlandığını vurgulayarak, "Kadın sporcularımıza verdiğimiz önemi ve bu alanda gösterdiğimiz özeni hatırlatmak isterim. Bu şampiyonanın kadın futbolu için anlamlı bir başlangıç olacağına inanıyorum," şeklinde konuştu.

Milli Takım Antrenörü'nden Açıklamalar

Kadın Milli Futbol Takımı Antrenörü Vahap Can Kasapgil de, 2023 yılı için milli takımın oluşturulması amacıyla 33 sporcunun katıldığı bir seçme kampı düzenlediklerini belirtti. Kasapgil, "Erzurum'da 9-14 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılan ilk kampın ardından, Adana Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde ikinci bir kamp gerçekleştirdik. Hindistan'daki şampiyonaya hazırlıklarımız devam ediyor. Geçen yıl bu turnuvaya 8 ülke katıldı, bu yıl ise katılımın 12 ülkeye çıkmasını bekliyoruz. Bizim hedefimiz, kadın futbolunu daha ileri taşımak ve gelecekte bu branşın bir lige dönüşmesini sağlamaktır," dedi.

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