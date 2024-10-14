Türkiye'den Genç Eskrimcilere Uluslararası Başarı

Türkiye Eskrimcilerin Uluslararası Başarısı

Milli eskrimciler, Macaristan ve Slovakya’da gerçekleştirilen 17 yaş altı eskrim turnuvalarında önemli bir başarıya imza atarak takım halinde bir gümüş ve bir bronz madalya kazanmayı başardı.

Budapeşte'de Gümüş Madalya

Türkiye Eskrim Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, Budapeşte’de düzenlenen Yıldızlar 17 Yaş Altı Circuit Turnuvası’nda mücadele eden yıldız kadınlar kılıç takımı, Duru Ayşe Özgönül, Ece Öztürk, İrem Güner ve Irmak Şenoğlu’nun gayretleriyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Slovakya'da Bronz Madalya

Öte yandan, Slovakya'nın Samorin kentinde gerçekleşen yıldızlar takım müsabakalarında Alara Atmaca, Damla Erolcay, Elvin Gülışık ve Ada Küfeciler’den oluşan kadın flöre takımı ise bronz madalya elde etti.

Bu başarılar, Türk eskrim camiasında büyük bir sevince yol açtı ve gelecekteki turnuvalar için umut verdi.