Türkiye'den İki Okçuluk Yıldızı 2024 Dünya Ödülleri'nde Öne Çıktı

2024 Dünya Okçuluk Ödülleri'nde Türk Başarıları

2024 Dünya Okçuluk Ödülleri, bu yıl da sporseverlere önemli isimler sunuyor. Türkiye'den Öznur Cüre Girdi ve Yusuf Göktuğ Ergin bu ödüller arasında dikkat çekiyor.

Öznur Cüre Girdi: Yılın Kadın Para Okçusu

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda sergilediği başarılı performansla yılın kadın para okçusu olarak ödüle layık görülen Öznur Cüre Girdi, Türk okçuluğunun gururu oldu.

Yusuf Göktuğ Ergin: Yılın Antrenörü

Türkiye Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, yetenekli sporculara verdiği destek ve kazandırdığı başarılarla yılın antrenörü ödülünü kazandı.

Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen bu ödüller, sporcuların ve antrenörlerin uluslararası arenadaki başarılarını kutlamak amacıyla verilen önemli bir organizasyondur.