Türkiye'den KKTC'li Kadın Güreşçilere Destek: Edirne Kampı Sona Erdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) kadın güreşçiler, tecrübe paylaşımı ve teknik gelişim hedefiyle Edirne'de düzenlenen kampta Türk antrenörler ve sporcularla bir araya geldi.

21 Ağustos'ta başlayan kamp, Gençlik ve Spor Bakanlığı tesislerinde gerçekleştirildi ve bugün sona erdi. KKTC'den gelen 7 kadın güreşçi ve antrenörleri, Türkiye Güreş Federasyonu (TGF), Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve KKTC Güreş Federasyonu işbirliğiyle yürütülen program kapsamında ortak antrenman yapma fırsatı buldu.

Kardeşliğe dayalı spor işbirliği

TGF Edirne Temsilcisi Şamil Doğu Delen, AA muhabirine yaptığı açıklamada KKTC'ye her alanda olduğu gibi güreşte de destek verdiklerini belirtti. Delen, "Kardeşlerimize güreş alanında destek oluyoruz" dedi ve karşılıklı kamplar ile ortak turnuvaların KKTC'li sporcuların teknik kapasitesini artırmayı hedeflediğini vurguladı.

Delen, Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kadın Sporculardan Sorumlu Asbaşkan Yasemin Adar ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak'ın desteğine teşekkür ederek, kampların hem kültürel kaynaşmayı hem de teknik-taktik bilgi paylaşımını sağladığını söyledi.

"Türkiye bize destek oluyor"

KKTC Kadın Güreş Milli Takımı Antrenörü ve Karpaz Meslek Lisesi Edebiyat Öğretmeni Perihan Yıldız, güreşe olan bağlılığını ve kulübünün devamı için üstlendiği sorumlulukları anlattı. Yıldız, Büyükkonuk İsmet Atlı Güreş Spor Kulübü başkanlığını yürüttüğünü, çocuklarının güreşten kopmaması için antrenörlük ve hakemlik belgeleri alarak kulübün başına geçtiğini aktardı.

Yıldız, "Çocuklarımız buradaki şartlarda eğitim alma fırsatı buluyor, bu bizim için çok önemli" ifadelerini kullanarak Türkiye ile KKTC arasındaki protokolün önemine dikkat çekti. Kamp organizasyonuna katkı sağlayan yetkililere ve özellikle Taha Akgül, Yasemin Adar ile KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Kemal Bayraktar'a teşekkür etti.

Yıldız, KKTC'li sporcuların Edirne'deki çalışmaları kapsamında 2026'da da Edirne'de çalışmalarını sürdüreceklerini ve Karpaz bölgesinde kadın güreşini geliştirmek için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Genç sporculardan teşekkür ve hedefler

14 yaşındaki KKTC'li güreşçi Ayşenur Öztürk, ata sporunu sürdürmekten gurur duyduğunu ve ülkesine şampiyonluklar kazandırmak istediğini söyledi: "KKTC'deki gençlere örnek olmak istiyorum. Burada kendi evimizde gibi hissediyoruz. Bize her zaman destek oldular, herkese teşekkür ediyoruz."

17 yaşındaki güreşçiler Beyza Ağcabay ve Firdevs Talay da Türkiye'deki kamp deneyimlerinden memnun olduklarını ve KKTC güreşinin sesini dünyada duyurmak için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Not: Yıl içinde KKTC'den iki grup halinde gelen toplam 20 erkek sporcu de Edirne'de onar gün süreyle kamp yapmıştı.

