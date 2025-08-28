DOLAR
41,05 -0,01%
EURO
47,96 -0,3%
ALTIN
4.488,23 -0,17%
BITCOIN
4.640.469,62 -0,67%

Türkiye'den KKTC'li Kadın Güreşçilere Destek: Edirne Kampı Sona Erdi

Edirne'de düzenlenen kampta KKTC'li 7 kadın güreşçi, Türk antrenörlerle ortak antrenman yaptı; işbirliği 2026'ya dek sürecek.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 11:14
Türkiye'den KKTC'li Kadın Güreşçilere Destek: Edirne Kampı Sona Erdi

Türkiye'den KKTC'li Kadın Güreşçilere Destek: Edirne Kampı Sona Erdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) kadın güreşçiler, tecrübe paylaşımı ve teknik gelişim hedefiyle Edirne'de düzenlenen kampta Türk antrenörler ve sporcularla bir araya geldi.

21 Ağustos'ta başlayan kamp, Gençlik ve Spor Bakanlığı tesislerinde gerçekleştirildi ve bugün sona erdi. KKTC'den gelen 7 kadın güreşçi ve antrenörleri, Türkiye Güreş Federasyonu (TGF), Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve KKTC Güreş Federasyonu işbirliğiyle yürütülen program kapsamında ortak antrenman yapma fırsatı buldu.

Kardeşliğe dayalı spor işbirliği

TGF Edirne Temsilcisi Şamil Doğu Delen, AA muhabirine yaptığı açıklamada KKTC'ye her alanda olduğu gibi güreşte de destek verdiklerini belirtti. Delen, "Kardeşlerimize güreş alanında destek oluyoruz" dedi ve karşılıklı kamplar ile ortak turnuvaların KKTC'li sporcuların teknik kapasitesini artırmayı hedeflediğini vurguladı.

Delen, Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kadın Sporculardan Sorumlu Asbaşkan Yasemin Adar ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak'ın desteğine teşekkür ederek, kampların hem kültürel kaynaşmayı hem de teknik-taktik bilgi paylaşımını sağladığını söyledi.

"Türkiye bize destek oluyor"

KKTC Kadın Güreş Milli Takımı Antrenörü ve Karpaz Meslek Lisesi Edebiyat Öğretmeni Perihan Yıldız, güreşe olan bağlılığını ve kulübünün devamı için üstlendiği sorumlulukları anlattı. Yıldız, Büyükkonuk İsmet Atlı Güreş Spor Kulübü başkanlığını yürüttüğünü, çocuklarının güreşten kopmaması için antrenörlük ve hakemlik belgeleri alarak kulübün başına geçtiğini aktardı.

Yıldız, "Çocuklarımız buradaki şartlarda eğitim alma fırsatı buluyor, bu bizim için çok önemli" ifadelerini kullanarak Türkiye ile KKTC arasındaki protokolün önemine dikkat çekti. Kamp organizasyonuna katkı sağlayan yetkililere ve özellikle Taha Akgül, Yasemin Adar ile KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Kemal Bayraktar'a teşekkür etti.

Yıldız, KKTC'li sporcuların Edirne'deki çalışmaları kapsamında 2026'da da Edirne'de çalışmalarını sürdüreceklerini ve Karpaz bölgesinde kadın güreşini geliştirmek için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Genç sporculardan teşekkür ve hedefler

14 yaşındaki KKTC'li güreşçi Ayşenur Öztürk, ata sporunu sürdürmekten gurur duyduğunu ve ülkesine şampiyonluklar kazandırmak istediğini söyledi: "KKTC'deki gençlere örnek olmak istiyorum. Burada kendi evimizde gibi hissediyoruz. Bize her zaman destek oldular, herkese teşekkür ediyoruz."

17 yaşındaki güreşçiler Beyza Ağcabay ve Firdevs Talay da Türkiye'deki kamp deneyimlerinden memnun olduklarını ve KKTC güreşinin sesini dünyada duyurmak için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Not: Yıl içinde KKTC'den iki grup halinde gelen toplam 20 erkek sporcu de Edirne'de onar gün süreyle kamp yapmıştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) kadın güreşçiler, tecrübelerinden yararlanmak amacıyla...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) kadın güreşçiler, tecrübelerinden yararlanmak amacıyla Edirne'deki antrenör ve güreşçilerle çalışma gerçekleştirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) kadın güreşçiler, tecrübelerinden yararlanmak amacıyla...

İLGİLİ HABERLER

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş Tiago Djalo'yu Resmen Açıkladı: 192. Yabancı, 12. Portekizli
2
Esin Handal K2 Zirvesinde: Türkiye'nin İlk Kadın 'Kar Leoparı' 14x8000 Hedefinde
3
ABD Açık'ta Sabalenka ve Alcaraz 3. Turda
4
Gençlerbirliği, Adama Traore'yi 2+1 Yıllık Sözleşme ile Kadrosuna Kattı
5
Milli Para Atıcı Muaz Erdem Madran, Çekya'da Altın Madalya Kazandı
6
Kocaelispor, Sakaryaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım