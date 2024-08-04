Türkiye Deniz Küreği Şampiyonası Rize'de Düzenlendi

Türkiye Deniz Küreği Şampiyonası Rize'de Tamamlandı

Rize, Türkiye'nin deniz kürekçiliği için önemli bir merkez haline geldi. Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Sanmar Denizcilik Türkiye Deniz Küreği Şampiyonası, Gündoğdu Su Sporları Merkezi'nde iki gün boyunca devam etti.

Sporcular Hız Kestirmedi

Şampiyonaya, 14 kulüpten yaklaşık 250 sporcu katıldı. Yarışmacılar, 2 bin 500 ve 4 bin metrelik parkurlarda kürk çekerek becerilerini sergiledi. Organizasyon, genç sporcuların yanı sıra master yaş grubundaki yarışlarla da zenginleştirildi.

Protokol Madalyaları Takdim Etti

Yarışların sonunda, dereceye giren sporculara ödülleri ve madalyaları Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Eren ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk tarafından verildi. Ayrıca, etkinliği izlemeye gelen vatandaşlar da yarışlara büyük ilgi gösterdi.

Rize'de, Türkiye Kürek Federasyonunca düzenlenen Sanmar Denizcilik Türkiye Deniz Küreği Şampiyonası tamamlandı.

Rize'de, Türkiye Kürek Federasyonunca düzenlenen Sanmar Denizcilik Türkiye Deniz Küreği Şampiyonası tamamlandı.

Rize'de, Türkiye Kürek Federasyonunca düzenlenen Sanmar Denizcilik Türkiye Deniz Küreği Şampiyonası tamamlandı.

Rize'de, Türkiye Kürek Federasyonunca düzenlenen Sanmar Denizcilik Türkiye Deniz Küreği Şampiyonası tamamlandı.

Rize'de, Türkiye Kürek Federasyonunca düzenlenen Sanmar Denizcilik Türkiye Deniz Küreği Şampiyonası tamamlandı.

Rize'de, Türkiye Kürek Federasyonunca düzenlenen Sanmar Denizcilik Türkiye Deniz Küreği Şampiyonası tamamlandı.