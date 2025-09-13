Türkiye, Dünya Şampiyonası'na Galibiyetle Başladı: Japonya 0-3

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 10:49
Maç Özeti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonasındaki ilk maçında Japonya'yı 3-0 mağlup ederek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı.

Quezon kentinde, Smart Araneta Coliseum'da oynanan G Grubu mücadelesinde ay-yıldızlı ekip; ilk seti 25-19, ikinci seti 25-23 ve üçüncü seti 25-19 alarak rakibini net skorla geçti.

Gözler Bir Sonraki Maçta

Milli takım, grubundaki ikinci maçını 15 Eylül Pazartesi günü TSİ 05.30'da Libya ile oynayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

Türkiye'nin performansı, turnuvanın grup aşamasındaki üstünlüğü hedefleyen oyun planının işaretlerini verdi; taraftarlar ve spor kamuoyu önümüzdeki maça odaklanmış durumda.

