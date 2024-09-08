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Türkiye EEF Balkan Şampiyonası Başarıyla Tamamlandı

İstanbul'da düzenlenen EEF Balkan Şampiyonası'nın sonuçları ve ödül töreni hakkında detaylar.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 20:55
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 20:55
Türkiye EEF Balkan Şampiyonası Başarıyla Tamamlandı

EEF Balkan Şampiyonası İstanbul'da Gerçekleşti

Türkiye, uluslararası binicilik camiasında önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. EEF Balkan Şampiyonası, engel atlama müsabakalarının ardından İstanbul'da başarıyla sona erdi.

Organizasyon Hakkında

Kemer Country Atlı Spor Kulübü'nde gerçekleştirilen şampiyonada, Türkiye Binicilik Federasyonu ve Avrupa Binicilik Federasyonu iş birliği ile 157 sporcu yarıştı. Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan'dan gelen sporcular da etkinlikte yer aldı.

Öne Çıkan Sporcular ve Madalyalar

Türk sporcular, gençler kategorisinde Duru Ayan, yıldızlar kategorisinde Aleksandra Gökalp ve ustalar kategorisinde Burak Azak gümüş madalya kazanarak dikkat çekti. Ayrıca, Barkın Aydın ise ustalar kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.

Ödüller ve Açıklamalar

Ödüller, Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, Avrupa Binicilik Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Balkan Binicilik Komitesi Başkanı Alan Andabaka ile yarışmanın başhakemi Kroum Rachkov tarafından verildi.Federasyon Başkanı'nın Değerlendirmesi

Hasan Engin Tuncer, binicilik sporunun Türkiye'de geri kaldığını ifade ederek, "Basının ve seyircilerin ilgisi gurur verici. 3 yıl önce göreve başladığımızda bazı eksiklikler vardı, şimdiyse önemli başarılar elde ettik. Bu organizasyon dünya standartlarındaydı ve katılımcılar memnun kaldı. Gelecekte Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına katılmayı hedefliyoruz" dedi.

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