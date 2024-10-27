DOLAR
34,28 0%
EURO
36,96 0%
ALTIN
3.027,61 0%
BITCOIN
2.325.176,31 -0,85%

Türkiye FIA Motorsporları Oyunları'nda 5 Madalya Kazandı

Türkiye, FIA Motorsporları Oyunları'nda 2 altın ve 3 gümüş madalya elde etti.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 21:25
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 21:25
Türkiye FIA Motorsporları Oyunları'nda 5 Madalya Kazandı

Türk Sporcular FIA Motorsporları Oyunları'nda Başarı Elde Etti

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından organize edilen FIA Motorsporları Oyunları'nda Türkiye, büyük bir başarı göstererek toplamda 5 madalya kazandı. Bu madalyalar arasında 2 altın ve 3 gümüş bulunuyor.

Valensiya'da Gerçekleşen Yarışlar

İspanya'nın Valensiya kentinde düzenlenen bu önemli etkinlikte, 85 ülkeden 700 sporcu 26 farklı disiplin altında yarıştı. Türkiye, bu organizasyonu 5. sırada tamamladı.

Ayhancan Güven'in Başarısı

Milli sporcu Ayhancan Güven, Porsche 911 GT3 R ile GT Sprint kategorisinde yarıştı. 26 tur süren mücadelede, Almanya ve İspanya'nın önünde birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Ali Türkkan ve Oytun Albayrak İkilisi

Rally 2 kategorisinde mücadele eden Ali Türkkan ve Oytun Albayrak çifti de başarılı bir performans sergileyerek altın madalya kazandı. Bu ikili, ayrıca Türkiye'ye Rally 2 Asfalt ve Rally 2 Gravel kategorilerinde gümüş madalyalar da kazandırdı.

İskender Zülfikari ile Karting Sprint Junior

Bir başka milli sporcu olan İskender Zülfikari ise Karting Sprint Junior kategorisinde gümüş madalyayı elde etti.

Bu başarı, Türk motorsporlarının uluslararası alandaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi.

İLGİLİ HABERLER

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'den Bodrum FK'ye Farklı Galibiyet
2
Galatasaray Derbi Hazırlıklarını Tamamladı
3
El Clasico'da Irkçılığa Tepkiler Büyüyor
4
Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Medicana'yı Deplasmanda Yendi
5
Manisa Basket, Chris Chiozza ile Anlaştı
6
74. Yusufeli Geleneksel Karakucak Güreşleri Gerçekleştirildi
7
PFDK bu kez acımadı: Murat Sancak'a tarihin en ağır cezalarından birini verdi

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek