Türkiye FIA Motorsporları Oyunları'nda 5 Madalya Kazandı

Türk Sporcular FIA Motorsporları Oyunları'nda Başarı Elde Etti

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından organize edilen FIA Motorsporları Oyunları'nda Türkiye, büyük bir başarı göstererek toplamda 5 madalya kazandı. Bu madalyalar arasında 2 altın ve 3 gümüş bulunuyor.

Valensiya'da Gerçekleşen Yarışlar

İspanya'nın Valensiya kentinde düzenlenen bu önemli etkinlikte, 85 ülkeden 700 sporcu 26 farklı disiplin altında yarıştı. Türkiye, bu organizasyonu 5. sırada tamamladı.

Ayhancan Güven'in Başarısı

Milli sporcu Ayhancan Güven, Porsche 911 GT3 R ile GT Sprint kategorisinde yarıştı. 26 tur süren mücadelede, Almanya ve İspanya'nın önünde birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Ali Türkkan ve Oytun Albayrak İkilisi

Rally 2 kategorisinde mücadele eden Ali Türkkan ve Oytun Albayrak çifti de başarılı bir performans sergileyerek altın madalya kazandı. Bu ikili, ayrıca Türkiye'ye Rally 2 Asfalt ve Rally 2 Gravel kategorilerinde gümüş madalyalar da kazandırdı.

İskender Zülfikari ile Karting Sprint Junior

Bir başka milli sporcu olan İskender Zülfikari ise Karting Sprint Junior kategorisinde gümüş madalyayı elde etti.

Bu başarı, Türk motorsporlarının uluslararası alandaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi.