Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Şampiyonası'nda Ukrayna'yı Yenerek Üst Sıraya Yükseldi

FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Şampiyonası

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu'ndaki ikinci maçında Ukrayna ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar maçı 84-44 gibi net bir skorla kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Maçın Detayları

Maç, Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde yapıldı ve Türkiye, ilk yarıyı 49-27 önde kapattı. İkinci yarıda da performansını sürdüren milli takım, farkı açarak sahadan galip ayrıldı.

Gelecek Maç

Türkiye, grup aşamasındaki üçüncü maçında 19 Ağustos Pazartesi günü saat 19.00'da Slovakya ile mücadele edecek.

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