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Türkiye Genç Kızlar Su Topu Takımı, Meksika'yı Mağlup Etti

Genç Kızlar Dünya Su Topu Şampiyonası'nda Türkiye, Meksika'yı 16-9 yenerek ilk galibiyetini elde etti.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 10:51
Türkiye Genç Kızlar Su Topu Takımı, Meksika'yı Mağlup Etti

Genç Kızlar Dünya Su Topu Şampiyonası'nda Türkiye'nin Mücadelesi

Meksika'da gerçekleştirilen Genç Kızlar Dünya Su Topu Şampiyonası D Grubu'nda Türkiye, Meksika ile yaptığı son karşılaşmada 16-9'luk bir skorla galip geldi.

İlk İki Müsabakadan Sonra

Çin'in Chengdu kentinde düzenlenen bu önemli organizasyonda, Türkiye'nin D Grubu'ndaki ilk maçı İsrail ile oldu ve milliler 13-8'lik skorla bu maçı kaybetti. İkinci müsabakasında ise ev sahibi Çin ile karşılaşan ay-yıldızlılar, bu maçtan da 16-10 mağlup ayrıldılar.

Son Maç ve Sonuçlar

Üçüncü ve son karşılaşmasında Meksika'yı yenerek ilk galibiyetini elde eden Türkiye, bu sonuçla grubunu 3. sırada tamamladı. Ancak bu sonuç çeyrek finale kalmalarına yeterli olmadı. Milliler, 20 Eylül Cuma günü klasman mücadelelerine çıkacaklar.

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