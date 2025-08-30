Türkiye Go Şampiyonası Olympos'ta: 32 Sporcu Antalya'da Yarışıyor

Türkiye Go Şampiyonası Olympos'ta başladı

32 sporcu, 27 Ağustos'ta kampa girerek iki günlük mücadeleye başladı

Türkiye Go Derneği tarafından düzenlenen Türkiye Go Şampiyonası ve Antalya Go Turnuvası, Antalya'nın Olympos Antik Kenti'ndeki turizm tesisinde başladı. Turnuvaya toplam 32 sporcu katıldı.

Turnuvaya katılmak için 27 Ağustos'ta kampa giren sporcular, iki gün boyunca mücadele edecek. Türkiye Go Derneği Başkanı Ahmet Eren Kurter, AA muhabirine yaptığı açıklamada turnuvaya özel davet edilen sporcuların katıldığını ve kazanan sporcunun ödül olarak Avrupa Go Kongresi'ne katılma hakkı kazanacağını söyledi.

Kurter turnuva ve oyunun kurallarını şöyle anlattı: "Uzak doğu kökenli bir zeka oyunu. Siyah ve beyaz taşlarla 19 yatay, 19 dikey çizgiden oluşan bir tahta üzerinde alan çevreleme üzerine kurulu bir oyun. Sırayla tahtaya taş yerleştiriyoruz, en fazla alanı alan oyunu kazanmış oluyor." Kurter, ayrıca Antalya Go Turnuvası'nın bu yıl 7'ncisini düzenlediklerini ve her iki turnuvanın yarın sona ereceğini kaydetti.

Turnuva öncesinde Olympos'ta dersler ve çeşitli go etkinlikleri içeren bir kamp programı uygulandığını belirten Kurter, etkinliğin hem spor hem de tatil imkanı sunduğunu ifade etti.

Olympos spor turizmine de ev sahipliği yapıyor

Olympos Sheriff Pansiyon işletme sahibi ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Halil Karataş, tarih, kültür ve sahil turizmiyle anılan Olympos'un spor turizminde de öne çıktığını vurguladı. Karataş, "Turnuva için gelen sporcular burada geçmişin izlerini barındıran antik kenti görme ve eşsiz koylara sahip sahilde yüzme imkanı buluyorlar." diye konuştu.

Türkiye Go Şampiyonası ve Antalya Go Turnuvası, Antalya'nın Olympos Antik Kenti'nde düzenlendi. Türkiye Go Derneği Başkanı Ahmet Eren Kurter, AA muhabirine, açıklamalarda bulundu.