Türkiye Golf Turu Sıralama Müsabakaları Antalya'da Başlıyor

Türkiye Golf Turu Sıralama müsabakaları, 19-21 Ocak tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 18.01.2025 20:33
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 20:33
Türkiye Golf Turu Sıralama Müsabakaları Antalya'da Başlıyor

Türkiye Golf Turu 2025 Yılına Merhaba Diyor

Golf tutkunları için önemli bir etkinlik olan Türkiye Golf Turu Sıralama müsabakaları, yarın Antalya'da başlayacak. Türkiye Golf Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, organizasyon 19-21 Ocak tarihlerinde Belek’te bulunan National Golf Kulübü ve Regnum Carya Golf Kulübü’nde gerçekleşecek.

Müsabakalara Katılacak Sporcular

Üç raund üzerinden gerçekleştirilecek sıralama müsabakalarına birçok golf kulübü temsilcileri ve ferdi sporcular katılacak. Ataşehir Golf Kulübü, Alanya Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Regnum Golf Kulübü gibi toplamda 19 farklı golf kulübü, etkinlikte yer alacak. Müsabakalara katılan sporcu sayısı ise 74, bunlardan 49'u erkek sporculardan oluşuyor.

Sonrasında Neler Olacak?

Sıralama müsabakalarının ardından, Türkiye Golf Turu'nda oynamaya hak kazanan sporcular, 22-26 Ocak tarihlerinde milli takım aday kadro kampı ile sezonun ilk çalışmasına başlayacaklar. Golfseverler için heyecan dolu bir hafta bekliyor!

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