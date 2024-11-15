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Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Genel Kurulu Ertelendi

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu, 6. olağan genel kurulunu ileri bir tarihe erteledi.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 19:49
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 19:49
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Genel Kurulu Ertelendi

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Genel Kurulu Erteleniyor

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (GESF), 17 Kasım Pazar günü yapılması planlanan 6. olağan genel kurulunu erteledi. GESF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun 15 Kasım 2024 tarihli ve 2024/210 esas sayılı kararı gereği genel kurulun ileri bir tarihe alındığı duyuruldu.

Yeni Süreç ve Bilgilendirme

Açıklamada, genel kurul sürecinin Tahkim Kurulu tarafından görevlendirilen 3 kişilik bir komisyon tarafından yürütüleceği ve yeni seçim sürecine ilişkin detayların ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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