Türkiye Güreş Şampiyonası: Kadınlar Kategorisinde Madalyalar Sahiplerini Buldu

Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Kadınlar Müsabakaları Tamamlandı

Ankara'da düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda kadınlar müsabakaları sona erdi. Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, grekoromen ve serbest stil kategorilerinin ardından kadın güreşçilerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

Kadınlar Takım Sıralamasında Öne Çıkanlar

Kadınlar takım sıralamasında 143 puanla İstanbul Büyükşehir Belediyesi birinci oldu. Beşiktaş Jimnastik Kulübü 141 puanla ikinci, Yalova Termal Spor Kulübü ise 121 puanla üçüncü olarak dikkat çekti.

Ödüller ve Özel Ödüller

Şampiyonada en centilmen sporcu ödülüne Selvi İlyasoğlu, en teknik sporcu ödülüne Nesrin Baş ve en centilmen antrenörTaha Akgül, dereceye giren kulüplerin temsilcilerine ödüllerini takdim etti.

Madalya Sıralaması

Şampiyonada madalya kazanan kadın güreşçiler ise şu şekilde sıralandı: