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Türkiye Güreş Şampiyonası: Kadınlar Kategorisinde Madalyalar Sahiplerini Buldu

Türkiye Güreş Şampiyonası'nda kadınlar kategorisinde madalya kazanan sporcular ve takımlar belli oldu.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 21:28
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 21:28
Türkiye Güreş Şampiyonası: Kadınlar Kategorisinde Madalyalar Sahiplerini Buldu

Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Kadınlar Müsabakaları Tamamlandı

Ankara'da düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda kadınlar müsabakaları sona erdi. Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, grekoromen ve serbest stil kategorilerinin ardından kadın güreşçilerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

Kadınlar Takım Sıralamasında Öne Çıkanlar

Kadınlar takım sıralamasında 143 puanla İstanbul Büyükşehir Belediyesi birinci oldu. Beşiktaş Jimnastik Kulübü 141 puanla ikinci, Yalova Termal Spor Kulübü ise 121 puanla üçüncü olarak dikkat çekti.

Ödüller ve Özel Ödüller

Şampiyonada en centilmen sporcu ödülüne Selvi İlyasoğlu, en teknik sporcu ödülüne Nesrin Baş ve en centilmen antrenörTaha Akgül, dereceye giren kulüplerin temsilcilerine ödüllerini takdim etti.

Madalya Sıralaması

Şampiyonada madalya kazanan kadın güreşçiler ise şu şekilde sıralandı:

  • 50 kilo: 1. Zehra Demirhan (Ankara ASKİ), 2. Büşra Koç (Samsun Yakakent), 3. Cansu Özdemir (Trabzon BB), 3. Aynur Ege (Tekirdağ Çorlu)
  • 53 kilo: 1. Zeynep Yetgil (İstanbul B.B.), 2. Şeyma Kızmaz (MKE Ankaragücü), 3. Sahra Karakaya (Yalova Tersane), 3. Aysun Erge (Ankara B.B.)
  • 55 kilo: 1. Tuba Demir (Yalova Termal), 2. Esra Pul (Beşiktaş), 3. Edanur Beytüt (İstanbul B.B.), 3. Melda Dernekçi (Edirne)
  • 57 kilo: 1. Elvira Süleyman (İstanbul B.B.), 2. Gülsüm Bilgöl (Beşiktaş), 3. Emine Çakmak (Yalova Termal), 3. Eda Tekin (İstanbul B.B.)
  • 59 kilo: 1. Bediha Gün (Ankara ASKİ), 2. Ebru Dağbaşı (Beşiktaş), 3. Sevim Akbaş (Ferdi Trabzon), 3. Özlem Gürsoy (Erzincan)
  • 62 kilo: 1. Selvi İlyasoğlu (Beşiktaş), 2. Rabia Melisa Bayır (İstanbul B.B.), 3. Cansu Aksoy (İstanbul B.B.), 3. Songül Aydemir (Erzincan)
  • 65 kilo: 1. Beyza Nur Akkuş (Trabzon BB), 2. Kadriye Koçak (İstanbul B.B.), 3. Derya Nur Karaduman (Yalova Termal), 3. Aslı Demir (Ankara B.B.)
  • 68 kilo: 1. Elif Şevval Kurt (Trabzon BB), 2. Ayşe Gül Sever (İstanbul B.B.), 3. Edanur Kanca (Yalova Termal), 3. Tuğba Aktaş (Erzincan)
  • 72 kilo: 1. Nesrin Baş (Beşiktaş), 2. Hatice Nur Sarı (MKE Ankaragücü), 3. Nazar Bektaş (Yalova Termal), 3. Seda Başgöl (MKE Ankaragücü)
  • 76 kilo: 1. Elmira Yasin (Erzincan), 2. Melisa Sarıtaç (Yalova Termal), 3. Mehtap Gültekin (Trabzon BB), 3. Merve Pul (Beşiktaş)

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