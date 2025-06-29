Türkiye Halter Şampiyonası: Samsun'da Rekorlar Kırıldı

Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Samsun'da Tamamlandı

Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, Samsun'da başarıyla sona erdi. İlkadım Okçuluk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye'nin dört bir yanından 40 ilden 60 spor kulübünden 432 sporcu minderde yer aldı. Bu katılımcıların 221'i kadın sporculardan oluştu.

Önemli Performanslar ve Kırılan Rekorlar

Şampiyonanın en dikkat çeken ismi, ASKİ Spor Kulübü'nden Muhammed Emin Burun oldu. Burun, +110 kiloda 211 kilogram kaldırarak 23 yaş altı ve kulüpler Türkiye rekoruna imza attı. Ayrıca, +110 kiloda Emre Öztürk de Kahramankazan Belediye Spor Kulübü'nden altın madalya kazandı.

Federasyon Başkanı'nın Açıklamaları

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada şampiyonanın önemine vurgu yaptı. Ünlü, bu organizasyonun hem halter camiası hem de federasyon için kritik olduğunu dile getirdi. İlk müsabaka olması ve yaz tatili nedeniyle katılımın beklentinin altında olduğunu ifade eden Ünlü, Samsun'un halter açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Gelecek Planları ve Milli Takım Hazırlıkları

Ünlü, Samsun'un Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapabilecek bir altyapıya sahip olduğunu ifade ederek, "Burada, istenilen kriterlere uygun sporcuları milli hazırlık kampına alıyoruz. İki ay sürecek kampın ardından takımı belirleyeceğiz. Bu şampiyonanın esas amacı, gelecekteki şampiyonalara hazırlık yapmaktır." dedi.

Şampiyonanın sonunda, Talat Ünlü ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci başarılı sporculara madalyalarını takdim etti.

Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, Samsun'da sona erdi. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, şampiyonaya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, Samsun'da sona erdi. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, şampiyonaya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.