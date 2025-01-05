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Türkiye Hentbol Takımı, Uluslararası Karpat Turnuvası'nda Üç Maçta Yenildi

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Uluslararası Karpat Turnuvası'ndaki son maçında Sırbistan'a 35-30 mağlup olarak turnuvayı tamamladı.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 18:35
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 18:35
Türkiye Hentbol Takımı, Uluslararası Karpat Turnuvası'nda Üç Maçta Yenildi

Türkiye Hentbol Takımı, Karpat Turnuvası'nda Sırbistan'a Yenildi

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Uluslararası Karpat Turnuvası kapsamındaki üçüncü ve son karşılaşmasında Sırbistan ile mücadele etti. Romanya'nın Piteşti kentinde gerçekleştirilen bu zorlu maçta, Türkiye, 35-30'luk skorla sahadan mağlup ayrıldı.

Maçın Detayları

Karşılaşmanın ilk yarısında milliler, 17-16 geride kapattı. İkinci yarıda toparlanma çabaları sonuç veremedi ve Türkiye, turnuvada oynadığı 3 maçı da kaybetmiş oldu.

Turnuva Kayıpları

Türkiye, Karpat Turnuvası boyunca önce Romanya ile 35-26, ardından Gürcistan ile 32-27'lik sonuçlarla karşılaşmıştı. Bu sonuçlar, milli takımın turnuvayı dosta düşmana karşı kayıpla tamamlamasına sebep oldu.

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