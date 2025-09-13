Türkiye Hızlı Satranç Şampiyonası Hatay'da Sona Erdi

Hatay'da düzenlenen Türkiye Hızlı Satranç Şampiyonası Antakya Merkez Spor Salonu'nda tamamlandı; 165 sporcu mücadele etti, birinci Alpaslan Işık oldu.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 20:30
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 20:44
Türkiye Hızlı Satranç Şampiyonası Hatay'da Sona Erdi

Türkiye Hızlı Satranç Şampiyonası Hatay'da Sona Erdi

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü katkılarıyla Hatay'da düzenlenen Türkiye Hızlı Satranç Şampiyonası tamamlandı.

Antakya Merkez Spor Salonu'nda gerçekleşen organizasyonda 165 sporcu kıyasıya mücadele etti.

Dereceye Girenler

Alpaslan Işık şampiyonluğu elde etti.

Mert Yılmazyerli ikinci, Umut Erdem Gündüz ise üçüncü oldu.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkan Vekili Bülent Mert Dikeç, ödül töreninde şampiyonada başarı gösteren tüm sporcuları tebrik etti.

Turnuva sonunda dereceye giren sporculara kupa, madalya ve çeşitli ödüller takdim edildi.

Törene Katılanlar

Törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Mehmet Cem Hanoğlu, Hatay Gençlik ve Spor Şube Müdürü Bekir Özçelik, Türkiye Satranç Federasyonu Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Betül Büyükaşık, Türkiye Satranç Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Melih Çiçek, Türkiye Satranç Federasyonu Temsilcilikler Koordinasyon Kurulu Başkanı Mustafa Eroğlu ve hakemler katıldı.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü...

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü katkılarıyla Hatay'da düzenlenen Türkiye Hızlı Satranç Şampiyonası tamamlandı. Antakya Merkez Spor Salonu'ndaki şampiyonada 165 sporcu mücadele etti.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü...

İLGİLİ HABERLER

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş 2-1 RAMS Başakşehir: Cengiz Ünder 90+1'de galibiyeti getirdi
2
Özbelsan Sivasspor 1-0 SMS Yapı Sarıyer: Korkmaz 'Bulutları dağıttık'
3
Corendon Alanyaspor, Konyaspor'u 2-1 yendi | Trendyol Süper Lig 5. Hafta
4
Beşiktaş, Cengiz Ünder'in uzatma golüyle RAMS Başakşehir'i 2-1 yendi
5
Gaziantep FK Kocaelispor Maçına Hazır
6
Uğurcan Çakır: 'Galatasaray'ın Gelecek Başarılarına Katkı Sağlamak İstiyorum' | Eyüpspor 0-2
7
Galatasaray, Eyüpspor'u 2-0 Yenerek Süper Lig'de 5'te 5 Yaptı

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye