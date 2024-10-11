DOLAR
34,27 -0,34%
EURO
37,49 0%
ALTIN
2.930,65 -1,52%
BITCOIN
2.161.670,6 -5,62%

Türkiye ile Karadağ UEFA Uluslar B Ligi Karşılaşması Detayları

Türkiye ve Karadağ’ın karşı karşıya geldiği UEFA Uluslar B Ligi maçı ile ilgili bilgileri öğrenin.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 21:12
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 21:12
Türkiye ile Karadağ UEFA Uluslar B Ligi Karşılaşması Detayları

Türkiye-Karadağ Maç Detayları

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki Türkiye ile Karadağ arasındaki heyecan dolu mücadele için hazırlıklar tamamlandı. Karşılaşmanın detayları şu şekilde:

Stat Bilgisi

Stadyum: Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu

Hakem ve Hakem Ekibi

Hakem: Daniele Chiffi (İtalya)
Yardımcı Hakemler: Alessio Berti, Luigi Rossi

Takım Kadroları

Türkiye A Milli Takımı

  • Uğurcan Çakır
  • Mert Müldür
  • Merih Demiral
  • Abdülkerim Bardakçı
  • Ferdi Kadıoğlu
  • Orkun Kökçü
  • Hakan Çalhanoğlu
  • Kerem Aktürkoğlu
  • Arda Güler
  • Yunus Akgün
  • Barış Alper Yılmaz

Karadağ A Milli Takımı

  • Nikic
  • Vukcevic
  • Sipcic
  • Vujacic
  • Marusic
  • Jovovic
  • Kuc
  • Bakic
  • Camaj
  • Jovetic
  • Krstovic

Her iki takım da bu önemli karşılaşmaya galibiyet hedefiyle çıkacak.

İLGİLİ HABERLER

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalyaspor'un Yeni İsim Sponsoru Onvo
2
Galatasaraylı Voleybolcu Jiri Kovar Ameliyat Oldu
3
A Milli Takım, Karadağ'ı Konuk Etti
4
Kocaeli'de Bisiklet Tutkunları 4. Turizm ve Bisiklet Festivali'nde Buluştu
5
Ersan Ercan, Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanlığı'na Yeniden Seçildi
6
Galatasaray, Alanyaspor'u Tek Golle Geçerek Liderliğini Sürdürdü
7
Kocaeli'de Bisiklet Tutkunlarının Buluşması: 4. Turizm ve Bisiklet Festivali

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak