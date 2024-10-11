Türkiye ile Karadağ UEFA Uluslar B Ligi Karşılaşması Detayları

Türkiye-Karadağ Maç Detayları
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki Türkiye ile Karadağ arasındaki heyecan dolu mücadele için hazırlıklar tamamlandı. Karşılaşmanın detayları şu şekilde:
Stat Bilgisi
Stadyum: Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu
Hakem ve Hakem Ekibi
Hakem: Daniele Chiffi (İtalya)
Yardımcı Hakemler: Alessio Berti, Luigi Rossi
Takım Kadroları
Türkiye A Milli Takımı
- Uğurcan Çakır
- Mert Müldür
- Merih Demiral
- Abdülkerim Bardakçı
- Ferdi Kadıoğlu
- Orkun Kökçü
- Hakan Çalhanoğlu
- Kerem Aktürkoğlu
- Arda Güler
- Yunus Akgün
- Barış Alper Yılmaz
Karadağ A Milli Takımı
- Nikic
- Vukcevic
- Sipcic
- Vujacic
- Marusic
- Jovovic
- Kuc
- Bakic
- Camaj
- Jovetic
- Krstovic
Her iki takım da bu önemli karşılaşmaya galibiyet hedefiyle çıkacak.