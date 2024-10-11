Türkiye ile Karadağ UEFA Uluslar B Ligi Karşılaşması Detayları

Türkiye-Karadağ Maç Detayları

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki Türkiye ile Karadağ arasındaki heyecan dolu mücadele için hazırlıklar tamamlandı. Karşılaşmanın detayları şu şekilde:

Stat Bilgisi

Stadyum: Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu

Hakem ve Hakem Ekibi

Hakem: Daniele Chiffi (İtalya)

Yardımcı Hakemler: Alessio Berti, Luigi Rossi

Takım Kadroları

Türkiye A Milli Takımı

Uğurcan Çakır

Mert Müldür

Merih Demiral

Abdülkerim Bardakçı

Ferdi Kadıoğlu

Orkun Kökçü

Hakan Çalhanoğlu

Kerem Aktürkoğlu

Arda Güler

Yunus Akgün

Barış Alper Yılmaz

Karadağ A Milli Takımı

Nikic

Vukcevic

Sipcic

Vujacic

Marusic

Jovovic

Kuc

Bakic

Camaj

Jovetic

Krstovic

Her iki takım da bu önemli karşılaşmaya galibiyet hedefiyle çıkacak.