Türkiye, İlk Kez Dünya Pankration Şampiyonası'nda

Türkiye Güreş Federasyonu ilk kez Pankration branşında uluslararası şampiyonada; 5-9 Kasım 2025'te Loutraki’de Türk sporcular mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 17:35
Türkiye Güreş Federasyonu Pankration’da uluslararası ilk adımını atıyor

Türkiye Güreş Federasyonu tarihinde ilk kez Pankration branşında uluslararası bir organizasyonda yer alıyor. Türk güreşçiler, 5-9 Kasım 2025 tarihlerinde Yunanistan’ın Loutraki kentinde düzenlenecek Dünya Pankration Şampiyonasında mücadele edecek.

Şampiyonada Türkiye kafilesinde yer alan sporcular şöyle:

U15 - 57 kg Efe Yiğit Şahin

U17 - 62 kg Fatma Ece Can

U17 - 66 kg Furkan Sönmez

U20 - 100 kg Çınar Kutay Pamuk

Antrenör: Halil Karaşahin

Kafile Başkanı: Ali Arık

Federasyonun bu ilk katılımı, Türk güreşinin yeni disiplinlerde uluslararası sahnedeki görünürlüğünü artırma açısından önemli bir adım olarak kayda geçiyor.

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU, TARİHİNDE İLK KEZ PANKRATİON BRANŞINDA ULUSLARARASI BİR ORGANİZASYONDA YER ALIYOR

