Türkiye, İlk Kez Dünya Pankration Şampiyonası'nda

Türkiye Güreş Federasyonu Pankration’da uluslararası ilk adımını atıyor

Türkiye Güreş Federasyonu tarihinde ilk kez Pankration branşında uluslararası bir organizasyonda yer alıyor. Türk güreşçiler, 5-9 Kasım 2025 tarihlerinde Yunanistan’ın Loutraki kentinde düzenlenecek Dünya Pankration Şampiyonasında mücadele edecek.

Şampiyonada Türkiye kafilesinde yer alan sporcular şöyle:

U15 - 57 kg Efe Yiğit Şahin

U17 - 62 kg Fatma Ece Can

U17 - 66 kg Furkan Sönmez

U20 - 100 kg Çınar Kutay Pamuk

Antrenör: Halil Karaşahin

Kafile Başkanı: Ali Arık

Federasyonun bu ilk katılımı, Türk güreşinin yeni disiplinlerde uluslararası sahnedeki görünürlüğünü artırma açısından önemli bir adım olarak kayda geçiyor.

