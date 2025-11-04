Türkiye, İlk Kez Dünya Pankration Şampiyonası'nda
Türkiye Güreş Federasyonu Pankration’da uluslararası ilk adımını atıyor
Türkiye Güreş Federasyonu tarihinde ilk kez Pankration branşında uluslararası bir organizasyonda yer alıyor. Türk güreşçiler, 5-9 Kasım 2025 tarihlerinde Yunanistan’ın Loutraki kentinde düzenlenecek Dünya Pankration Şampiyonasında mücadele edecek.
Şampiyonada Türkiye kafilesinde yer alan sporcular şöyle:
U15 - 57 kg Efe Yiğit Şahin
U17 - 62 kg Fatma Ece Can
U17 - 66 kg Furkan Sönmez
U20 - 100 kg Çınar Kutay Pamuk
Antrenör: Halil Karaşahin
Kafile Başkanı: Ali Arık
Federasyonun bu ilk katılımı, Türk güreşinin yeni disiplinlerde uluslararası sahnedeki görünürlüğünü artırma açısından önemli bir adım olarak kayda geçiyor.
