Türkiye İnsansız Hava Araçları Şampiyonası Ankara'da Başladı

İnsansız Hava Araçları Türkiye Şampiyonası Ankara'da Gerçekleşti

Türkiye Hava Sporları Federasyonu İnsansız Hava Araçları (FPV Drone) Türkiye Şampiyonası'nın 1. etabı, Ankara'da bulunan Gölbaşı Mogan Stadı'nda yapıldı. Bu etkinlikte, Anadolu Ajansı Spor Kulübü'nden (AASK) Emrullah Yılmaz da yarıştı.

Yarışmaya Katılım ve Gelecek Etaplar

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Can Tayfun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyona 12 takımdan 42 sporcu katıldığını bildirdi. Tayfun, şampiyonanın 2. etabının 28 Haziran'da İstanbul'da yapılacağını, finalin ise 5 Temmuz'da Maltepe Hasan Polat Stadı'nda gerçekleşeceğini aktardı. Yarışların iki etabı sonunda ilk 32'ye giren pilotlar final yarışına katılma hakkına sahip olacak. Bu sezon Türkiye şampiyonalarında dereceye giren pilotlar, 2026'da milli takımda yer alarak Türkiye'yi temsil etme fırsatını elde edecek.

Hedef Uluslararası Arenada Temsil

Mes Havacılık Spor Kulübü sporcularından Erdem Özyurt, uluslararası yarışlarda Türkiye'yi temsil etme hayalini paylaştı. Uzun süredir insansız hava araçları teknolojileri ile ilgilendiğini belirten Özyurt, "Bu alana olan ilgim hem teknik bilgi hem de yarışma heyecanıyla birleşince kendimi bu arenada buldum. Bu yarışma hem bireysel gelişimim hem de kulübümüzün temsil gücü açısından çok önemliydi. Teknik yeterliliğin yanında strateji, soğukkanlılık ve takım ruhu da başarıda belirleyici oluyor. Bu yarışta da bunların hepsini yaşadık," dedi.

Podyum Sonuçları

Yarışlarda Bilal Zorlu birinci, Deniz Sarel ikinci, Eren Çolak üçüncü ve Hüseyin Yılmaz Çimen dördüncü oldu. AASK sporcusu Emrullah Yılmaz, yarışı onbeşinci sırada tamamladı.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Sporculara kupa ve madalyalarını Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Emre Şahin takdim etti.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu İnsansız Hava Araçları (FPV Drone) Türkiye Şampiyonası'nın 1. etabı, Gölbaşı Mogan Stadı'nda yapıldı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu İnsansız Hava Araçları (FPV Drone) Türkiye Şampiyonası'nın 1. etabı, Gölbaşı Mogan Stadı'nda yapıldı.